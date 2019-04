Unterföhring (ots) -



Riccardo Simonetti ist noch Jungfrau - zumindest am Backofen. Davon wusste sixx-Backexpertin Enie van de Meiklokjes zwar nichts, als sie ihn in ihre Hausboot-Kombüse eingeladen hat, aber sie ist natürlich genau die Richtige, um mit dem Blogger und Moderator seinen ersten Waffelteig zuzubereiten. "Ich schenke dir meine Koch-Jungfräulichkeit", sagt Riccardo feierlich. Von Beginn an zeigt er sich backbegeistert: "Oh mein Gott, Mama, guck mal, ich backe", ruft er in die Kamera. Und sein erstes getrenntes Ei löst einen echten Gefühlsausbruch aus: "Das ist so cool! Das ist fast so bedeutsam wie der Moment, in dem ich gelernt habe, wie man Flaschen mit einem Feuerzeug öffnet." Ob man die Liebe bei der Zubereitung der Bobble-Waffeln später auch schmecken kann?



Für die neuen Folgen von "Sweet & Easy" zieht es Enie raus ins Grüne. Bei ihrer Grillparty gibt's Pizza vom Rost und ihre Backstube tauscht sie gegen eine wunderschöne Hausboot-Kombüse, in der sie nicht nur Riccardo Simonetti besucht.



Das Rezept und weitere Back-Hacks gibt's ab Samstag, 27. April 2019, um 17:00 Uhr auf sixx und unter www.sixx.de/tv/enie-backt.



Produziert wird "Sweet & Easy - Enie backt" seit 2012 von DEF Media GmbH.



Der Back-Samstag mit Enie auf sixx ab Samstag, 27. April 2019: 14:25 Uhr "Das große Backen" (WH) 16:30 Uhr "Sweet & Easy - Enie backt" (WH) 17:00 Uhr "Sweet & Easy - Enie backt" (neue Folgen)



