Während der DAX an diesem Donnerstag etwas zur Schwäche neigt, kann die Aktie des Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer kräftig zulegen. Bis in den Nachmittag hinein steigt die Aktie um mehr als 3 Prozent und setzt sich damit an die Spitze des deutschen Leitindex.

Hintergrund sind die aktuellen Zahlen, die Bayer am Donnerstag veröffentlicht hat. Umsatz und Ergebnis lagen über den Erwartungen der Analysten. Während der bereinigte Gewinn auf EBITDA-Basis auch wegen des Monsanto-Beitrags ... (Alexander Hirschler)

