Der Verein zur Förderung des Leibniz-Instituts für Polymerforschung Dresden e. V. (IPF) verleiht seinen diesjährigen Doktorandenpreis an Herrn Dr. Jan Domurath für seine Dissertation "Stress and strain amplification in non- Newtonian fluids filled with spherical and anisometric particles". In seiner Arbeit widmete sich der Werkstoffwissenschaftler mit Methoden der Kontinuumsmechanik und numerischen Modellierung. Dieses diente der Aufklärung des Fließverhaltens von Polymerschmelzen, in denen sich nano- oder mikroskalige harte Füllstoff-Teilchen befinden.

Dissertation treibt Rheologie-Forschung voran

Dies ist die erste Arbeit bei der Computersimulationen ...

