In diesem Jahr stehen Bayer im juristischen Streit um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat in den USA noch vier Prozesse ins Haus. Drei der Prozesse fänden in St. Louis statt, dem Sitz der Bayer-Tochter Monsanto, die den Unkrautvernichter herstellt. CEO Werner Baumann gab sich in einer Telefonkonferenz anlässlich der Erstquartalszahlen einmal mehr zuversichtlich: "Ich glaube, wir werden letztendlich siegen." Intensiver auf das Thema eingehen wollte der Manager trotz mehrfacher Fragen dazu nicht. Es gebe bisher erst zwei Urteile in erster Instanz, sagte er.

Gegen das erste Urteil hat der Konzern am Mittwoch Berufung eingelegt. Die Bayer-Tochter Monsanto habe bei einem kalifornischen Gericht beantragt, das Urteil der Geschworenen im Fall Johnson gegen Monsanto aufzuheben und die Klage abzuweisen. Bayer soll dem an Lymphdrüsenkrebs erkrankten Dewayne Johnson 78 Millionen US-Dollar Schadensersatz zahlen.

Inzwischen liegen insgesamt etwa 13.400 Klagen gegen Monsanto vor.

April 25, 2019

