So viele Gegner haben sich selten gegen einen Konzern versammelt: Aktionäre, Umweltschützer, ein katholisches Hilfswerk und eine Gruppe junger Frauen klagen Bayer an. Es geht längst nicht nur um Glyphosat.

Als er von der Monsanto-Übernahme durch Bayer hörte, habe er seine Bayer-Aktien verkauft, erklärte Dirk Roßmann kürzlich der WirtschaftsWoche. Einen so hochverschuldeten Konzern wollte der erfolgreiche Drogerie-Unternehmer nicht in seinem privaten Aktien-Portfolio haben. Roßmann blieb damit das Schicksal anderer Bayer-Aktionäre erspart. Seit der Ankündigung der Monsanto-Übernahme im Jahr 2016 hat der einst wertvollste deutsche Dax-Konzern gut ein Drittel seines Börsenwerts verloren. Besonders in den vergangenen Monaten ging es rasant abwärts.

Krebskranke Amerikaner machen den Monsanto-Pflanzenwirkstoff Glyphosat für ihr Leid verantwortlich; Bayer wurde von zwei US-Geschworenenjurys in erster Instanz zu Millionenzahlungen verurteilt. Der Konzern weist die Vorwürfe zurück und hat Berufung eingelegt. Insgesamt sind nach jüngsten Zahlen in den USA 13.400 Klagen wegen Glyphosat anhängig.

Entsprechend groß ist der Redebedarf der Aktionäre. Die Hauptversammlung am Freitag in Bonn wird spannend - und für den Vorstand sehr ungemütlich. Etliche Aktionäre fordern, das Bayer-Führungsgremium um Vorstandschef Werner Baumann nicht zu entlasten. Bei dem Aktionärstreffen geht es jedoch längst nicht nur um Glyphosat.

Selten hat ein Konzern so viele Gegner versammelt: Umweltschützer werden das Bienensterben anprangern, das katholische Hilfswerk Misereor kritisierte bereits im Vorfeld den Verkauf angeblich hochgiftiger Pflanzen-Wirkstoffe in Lateinamerika, junge Frauen machen Bayer für heftige Nebenwirkungen bei Verhütungspillen verantwortlich. Bayer-Chef Baumann hält mit guten Zahlen dagegen. Im ersten Quartal 2019 sind Umsatz und Gewinn vor allem aufgrund der Monsanto-Übernahme kräftig gestiegen - der Umsatz legte um 42 Prozent, der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) um 44 Prozent zu. Am Donnerstagvormittag legte die Bayer-Aktie um drei Prozent zu.Ob das reicht, die durch die Glyphosat-Klagen verunsicherten Aktionäre zu besänftigen, die Milliarden-Belastungen für Bayer befürchten? Wohl kaum. Falls der Bayer-Vorstand am Ende der Hauptversammlung mit weniger als 80 Prozent der Stimmen entlastet wird, wäre die Reputation beschädigt, sagt ...

