Stuttgart (ots) - "Der neueste Vorstoß von Uli Sckerl, unsere Polizei unter noch stärkere Kontrolle des Landtags zu stellen, offenbart einmal mehr die krude Denkweise der Grünen: Sie sehen die Polizei nicht als Freund und Helfer, sondern als potenziellen Gegner", kommentiert der AfD-Landtagsabgeordnete Lars Patrick Berg die jüngsten Äußerungen Sckerls gegenüber den "Stuttgarter Nachrichten". Es sei zu begrüßen, dass die CDU sich bei diesem Thema zur Abwechslung endlich einmal nicht von ihrem Koalitionspartner am Nasenring durch die Manege ziehen lasse.



Baden-württembergische Polizei geht personell auf dem Zahnfleisch



Gleichzeitig bekräftigte Berg seine Unterstützung für die von Innenminister Thomas Strobl (CDU) geplante Einstellungsoffensive bei der Polizei: "Die Polizei in Baden-Württemberg macht eine hervorragende Arbeit, geht aber vielerorts personell auf dem Zahnfleisch, weil Vorgängerregierungen nicht vorausschauend gehandelt haben. Angesichts neuer Herausforderungen insbesondere im Bereich Terrorismusbekämpfung und Cyberkriminalität ist es daher höchste Zeit, das personelle Fundament zu verbreitern. Wir wollen in Baden-Württemberg keine Verhältnisse wie in Bocholt, als dort jüngst anlässlich eines Polizeieinsatzes ein wütender Mob aus 200 bis 300 Personen mit überwiegend libanesischem Migrationshintergrund die anwesenden Beamten massiv beleidigt und bedroht hat und die Lage nur noch unter Hinzuziehung vieler weiterer Beamter unter Kontrolle gebracht werden konnte."



