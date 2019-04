Mit der Veröffentlichung der Version 19.04 bietet Centreons EMS die nötige Integration und kontextuelle Einblicke für ITOps zur Unterstützung von dynamischem Cloud-Monitoring, u. a. von AWS, Azure, VMWare, Docker, Kubernetes, sowie von verteilten physischen Netzwerken und dem IoT

Centreon, ein bewährter Anbieter von Monitoring-Lösungen für Unternehmen mit konvergenter und gemischter IT-Infrastruktur, hat heute eine neue Version seiner Vorzeige-Plattform, der ganzheitlichen Monitoring-Lösung Centreon EMS, veröffentlicht. Das neue Release bietet IT-Ops umfassende und kontextuelle Einblicke durch die Integrationen, die für die heutigen verteilten, lokalen und Multi-Cloud-Umgebungen Public, Private und Container erforderlich sind.

Centreons EMS 19.04 Release bietet IT-Ops eine Vielzahl von Legacy-Assets zu verwalten, jetzt unterstützt mit erhöhter Cloud-Workload und gewachsenen Netzwerken verbundener Objekte um die erforderliche integrierte Transparenz, und die End-to-End-Performance in verschiedenen IT-Umgebungen sicherzustellen. Durch diesen erweiterten Funktionsumfang werden Kosten und Komplexität gesenkt. Daten werden über die gesamte IT-Infrastruktur hinweg in eine einzige, ganzheitliche Sicht auf die verschiedenen IT-Abhängigkeiten, die sich auf die kritische Geschäftsleistung auswirken.

"Immer mehr Digitalstrategien machen sich Cloud-Umgebungen zunutze. Tatsächlich haben neun von zehn Unternehmen einen Teil ihres IT-Workloads in die Cloud ausgelagert. Cloud-Monitoring-Tools existieren zwar, es reicht aber nicht, bloß die inneren Vorgänge für sich zu beobachten.", sagt Marc-Antoine Hostier, Global CSO von Centreon.

"Diese Informationen müssen mit den anderen Unternehmensvorgängen Datenzentren, virtuellen Maschinen, Containern, physischen Netzwerken und IoT-Assets vernetzt werden. Ohne diese unternehmensbezogene Hybrid-Transparenz kann nur schwer auf Anwendungsausfälle, Compliance-Probleme, Systemversagen und Sicherheitsrisiken reagiert werden. Schlimmer noch, die Leistung von IT-Business-Services wird sich negativ auswirken, da Zeit und Geld für Reparaturen aufgewendet werden, anstatt zu optimieren und zu innovieren."

Die aktuellste Version von Centreon EMS ermöglicht auch die Unterteilung von Informationen der IT-Infrastruktur in räumliche Daten, die mithilfe von Geoinformationssystemen (GIS) abgebildet werden. Die Daten der überwachten IT-Infrastruktur können nun in Zusammenhang mit den verbundenen physischen Objekten (zum Beispiel Gebührensystemen, Videoüberwachungsanlagen, Windenergieturbinen, Fertigungsgürteln oder Logistikknotenpunkten) gebracht werden. Das trägt zu einem tieferen Verständnis der Materie bei. Diese dynamische Echtzeitabbildung spart Zeit bei der Ursachenanalyse und Behebung von Fehlern, was wiederum zu effizienterem Remote-Management und maximaler Unternehmensleistung führt.

"In einer Zeit, in der sich das IoT immer weiter ausbreitet und Unternehmen ihre Außen- und Zweigstellen (Remote Office Branch Office, ROBO) ausbauen, gewinnen die geographische Abbildung und Visualisierung für IT-Vorgänge immer mehr an strategischer Bedeutung, insbesondere im Einzelhandel, in der Medien- und Telekommunikationsbranche, im öffentlichen Dienst, in Versorgungsunternehmen, der Supply Chain sowie im Bank- und Versicherungswesen.", meint Hostier. "Die integrierte GeoView-Funktion von Centreon EMS gewährleistet, dass unsere Lösung mit den Unternehmensbedürfnissen wachsen kann. Auf diesem Weg können die Verwaltung und das Verständnis von Wechselbeziehungen zwischen IT und unserer vernetzten Welt erleichtert werden."

Entscheidende Vorteile von Centreon EMS 19.04

Monitoring für eine vielfältige Infrastruktur: Integrationsfähige Multi-Cloud-Plugin-Pakete, die sowohl IaaS-Monitoring (z. B. Amazon Cloudwatch, Azure Monitor), das Monitoring privater Clouds oder Virtualisierungen (z. B. vCenter, Hyper-V, System Center VMM) als auch Container-Monitoring (z. B. Prometheus, Kubernetes, Docker) unterstützen, wodurch indirekte Analysen, das Abrufen von Daten und eine reibungslose Verbindung mit dem zentralen Verfügbarkeits- und Performancemanagement-System möglich sind;

Kontextreiche GeoViews von IT-Hosts können hinzugefügt werden; dabei können Daten von Mapbox OpenStreetMap oder anderen GIS mithilfe von Standardprotokollen abgerufen werden;

Erweiterte Auto-Discovery-Regeln für Hosts erleichtern die Erfassung von Cloud-Computing-Instanzen, On-Premise- und Legacy-Systemen, sowie die Angleichung von IT-Ops und DevOps.

Centreon EMS ist eine modulare All-in-One-IT-Monitoring-Suite für Hybrid-, Multi-Cloud- und physische Netzwerke von Unternehmen. Die Lösung ebnet Unternehmen den Weg für Innovationen, Zukunftssicherheit ihrer IT-Investitionen und die Einführung neuer Technologien für eine optimale Betriebszeit, indem sie Kosten und Komplexität von IT-Ops reduziert. Weitere Informationen finden Sie hier.

Über Centreon

Centreon ist ein bewährter Software-Anbieter für das IT-Monitoring konvergenter und Hybrid- IT-Infrastruktur für Unternehmen des öffentlichen und privaten Sektors. Die Flagship-Lösung von Centreon bietet eine einheitliche Ansicht und ermöglicht optimiertes, vollständig kompatibles Monitoring. Dadurch werden teure Ausfälle vermieden und Leistungsanalysen verbessert. Centreon arbeitet mit Wiederverkäufern, Enterprise-Systemintegratoren und SMB-Dienstleistungsanbietern zusammen, um technischen Support und Zertifizierungstrainings vor Ort anbieten zu können. Centreon wurde 2005 gegründet und genießt mit Hauptsitzen in Paris, Frankreich, sowie Toronto, Kanada, eine wachsende Anerkennung als Referenz. Mehr Informationen erhalten Sie auf www.centreon.com.

