(shareribs.com) London 25.04.2019 - Der US-Dollar bewegt sich weiter nach oben, was den Druck auf Kupfer und Nickel an der London Metal Exchange erhöht. Die International Copper Study Group hat ihre ersten Daten für das Jahr 2019 vorgelegt. Der US-Dollar verzeichnet am Donnerstag weitere Kursgewinne. Der Dollarindex hat am Mittwoch das höchste Niveau seit fast zwei Jahren erreicht. Damit werden Rohstoffkäufe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...