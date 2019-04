Mainz (ots) - Woche 17/19 Freitag, 26.04.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 Die Pioniere Amerikas Bis aufs Blut USA 2013



5.50 Die Pioniere Amerikas Macht des Kapitals USA 2013 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



9.35 Inside IS - Die geheimen Pläne der Terrormiliz



10.20 Killing Gaddafi - Jagd auf den Diktator



11.05 Im Fadenkreuz des Terrors Urlaubsparadiese in der Krise Tunesien/Türkei 2016



11.50 Panzer! Gefecht und Geschäft Deutschland 2017



12.35 auslandsjournal - die doku Jemen - der Krieg, die Kinder und der Hunger Jemen 2019 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



14.35 ZDF-History Mallorca - Eine deutsche Liebe Deutschland 2018



15.20 ZDF-History Die nackte Wahrheit: 100 Jahre FKK Deutschland 2014 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



20.55 Mythos Concorde Triumph und Tragödie Großbritannien 2018



21.40 Geniale Rivalen Schusswaffen - Colt gegen Wesson USA 2016



22.20 Terra X Goldrausch am Yukon Deutschland/Kanada 2011



23.05 Geniale Rivalen Elektrizität - Edison gegen Tesla USA 2016



23.50 Geniale Rivalen Atombombe - Oppenheimer gegen Heisenberg USA 2016



0.30 heute journal



1.00 Geheimnisse der Sowjet-Technik Mondraketen und Monsterflieger Deutschland 2018



1.45 Ursprung der Technik Luftangriffe



2.30 Ursprung der Technik Ungewöhnliche Kriegsführung



3.15 Ursprung der Technik Mechanik des Fernen Ostens



4.00 Ursprung der Technik Kriegsschiffe Ostasiens



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121