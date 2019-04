Egnach - Swisscows ist eine intelligente Suchmaschine. Sie benutzt Künstliche Intelligenz, um Ergebnisse schneller liefern zu können als z.B. Google. Sie bietet auch eine so genannte «Semantische Karte», mit deren Hilfe der User ähnliche Begriffe zum bereits eingegebenen Suchwort erhält; dadurch kommt man viel schneller zum Ergebnis. Neu veröffentlicht Swisscows jetzt einen Service mit dem Namen GetDigest, welcher Texte und Dokumente sinnentsprechend zusammenfasst.

Die Services wie Bilder, Videos oder Übersetzer bietet mittlerweile jede Suchmaschine an. Swisscows hat sich weiterentwickelt und eine weitere innovative KI-Technologie, GetDigest, in die Suchmaschine als Service eingebaut. Die GetDigest Technologie kann Texte sekundenschnell auf die gewünschte Grösse zusammenfassen. Die intelligente Software extrahiert die wichtigsten Informationen eines Textes und erstellt eine individuelle Kurzzusammenfassung der Kernpunkte, inklusive der wichtigsten Keywords und Fakten. Dabei werden komplexe Methoden genutzt, die eine schnelle Bearbeitung ermöglichen. Die GetDigest Technologie denkt wie ein Mensch, erkennt in welcher Sprache das Dokument vorliegt und fasst sogar mehrsprachige Texte um ...

