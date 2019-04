Hamburg (ots) - Die Euphorie bei Derbystar war riesig, als das Unternehmen im vorigen Jahr den Zuschlag bekam, die Spiele der 1. und 2. Fußball-Bundesliga für vier Jahre - startend mit der Saison 2018/2019 - auszustatten. Doch wie sieht die Bilanz heute aus, wenige Wochen vor Ende der ersten Spielzeit mit Derbystar-Spielbällen? War der Deal die richtige Entscheidung für die Derbystar Sportartikelfabrik GmbH, Goch, die seit 1991 zum dänischen Sportausrüster Select Sport A/S gehört?



"Wir spüren, dass wir als Marke wieder verstärkt wahrgenommen werden und von neuen Möglichkeiten und Kanälen profitieren können. Auch die Zahlen stimmen uns sehr zufrieden. Auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Deutschen Fußball Liga - der DFL - und den Clubs funktioniert hervorragend. Ebenfalls erhalten wir fortlaufend positive Signale unserer Fachhändler. Die Euphorie ist also ungebrochen", sagt Andreas Filipovic, der als Geschäftsleiter bei Derbystar zuständig ist für Sponsoring & Verkauf. "Unbestritten ist, dass das Engagement im ersten Schritt natürlich ein großes Investment für uns ist, aber selbstverständlich haben wir im Vorfeld ausführlich analysiert und das Risiko kalkuliert. Unseren Jahresumsatz konnten wir von 13,5 auf etwa 17,8 Millionen Euro steigern - das ist ein Rekordergebnis in unserer Firmengeschichte. Unsere Ziele hatten wir bereits nach der Hinrunde erreicht. Auch die Prognose für dieses Jahr bzw. die nächste Saison ist gut bis sehr gut."



