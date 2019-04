München (ots) - Moderation: Tina Hassel Im Interview: Linda Teuteberg



Zu einer zukunftsorientierten und sympathischen "Partei der Mitte" wollte Christian Lindner die FDP machen. Aber weder bei den Frauen noch bei den jungen Klimaschützern scheinen die Freien Demokraten damit punkten zu können. Auch in den östlichen Bundesländern ist die Partei traditionell schwach. Der Unmut über den Umgangston der Liberalen wächst.



Auf dem kommenden Parteitag stellt sich Christian Lindner als Vorsitzender erneut zur Wahl. Für das Amt als Generalsekretärin kandidiert Linda Teuteberg, bisherige migrationspolitische Sprecherin der Fraktion. Mit ihr könnte eine Frau aus Brandenburg an die Spitze der Liberalen rücken. In ihrer Programmatik will sich die FDP neben ihren bekannten Schwerpunktthemen nun auch in der Klima- und Energiepolitik stärker positionieren.



Wie und mit welchen Konzepten will die Partei die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreichen? Und wie soll die Beteiligung von Frauen in der Partei auch ohne Quote gefördert werden?



Das Erste sendet die 15-minütige Sondersendung "Bericht vom Parteitag der FDP" in der Nacht von Sonntag, 28. April, auf Montag, 29. April, um 0:00 Uhr. Als Gesprächsgast stellt sich Linda Teuteberg den Fragen von Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio.



Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.



