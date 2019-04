Der Wettkampf um Rohstoffe spitzt sich zu. China sichert sich Seltene Erden. Die USA dominieren den Ölmarkt. Und Deutschland? Begnügt sich mit ein paar Krumen. Nun will Berlin mit einer Rohstoffstrategie gegenhalten.

Bevor Oliver Wittke es mit China aufnimmt, rückt er sich seine rote Krawatte zurecht, streicht das Sakko gerade und nimmt unter den Porträts von Kanzlerin Angela Merkel und Wirtschaftsminister Peter Altmaier Platz, die wie zwei Schutzheilige von der Wand des deutschen Messestandes grüßen. Dann blickt er auf seinen Sprechzettel für die PDAC in Toronto, die größte Rohstoffschau der Welt. "Gespräch mit dem brasilianischen Bergbau- und Minenminister Bento Albuquerque" steht da. Darunter, dicht gedrängt hinter Spiegelstrichen, die Talking Points.

Wittke überfliegt den Zettel noch einmal, dann steht Albuquerque auch schon vor ihm. Der parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium schnellt hoch und streckt dem Brasilianer die Hand entgegen: "Welcome! Good to have you here." Der Minister nickt etwas verständnislos. Er hat keinen Sprechzettel dabei, dafür eine Dolmetscherin. Und so fährt Wittke fort: Er will eine Kooperation verabreden, Vorkommen für Kobalt erkunden - ein wichtiger Rohstoff für die Batterien von E-Autos, die die deutsche Industrie dringend braucht. Deutschland stehe bereit für das Abbauvorhaben, helfe gern auch bürokratisch, bei der Genehmigung, der Zulassung, der Umweltprüfung: "We have the Bergamt in Germany."

Der Minister wirkt nicht uninteressiert: "Es wäre schön, ein Projekt mit Deutschland zu haben." Wittke reicht dem Brasilianer die Hand: "Dann sehen wir uns im Herbst auf der Rohstoffkonferenz in São Paulo!" Nach etwa zehn Minuten ist das Treffen beendet und Wittke optimistisch, dass es doch noch etwas wird mit seiner Mission: Die Abhängigkeit der deutschen Industrie von Bodenschätzen verringern, die in China oder Afrika unter unkontrollierbaren Bedingungen gehoben werden. Konzerne und Bürger mit nachhaltigem, fair gewonnenem, frei gehandeltem Material versorgen. Den Nachschub an sauberen Rohstoffen sichern - und damit Wohlstand und gut bezahlte Arbeitsplätze in Deutschland. Darum geht es Wittke.

Ressourcen waren für Europa lange keine Frage von Macht und Sicherheit. Man verstand sich als größter Binnenmarkt der Welt, wähnte sich im Geiste einig mit den Vereinigten Staaten, betrachtete China als Entwicklungsland, vor allem als abhängigen Absatzmarkt. Politiker und Konzernmanager gingen folgerichtig von einer Art ewigem Frieden auf den Weltmärkten aus, von freiem Handel, der weder verteidigt noch gesichert werden müsse.Washingtons Drohung, bei Sanktionen gegen Ölimporte aus Iran künftig keine Ausnahmen mehr zuzulassen, zeigt einmal mehr, wie naiv diese Vorstellung war. US-Präsident Donald Trump schadet mit seinem Embargo ja nicht nur dem Regime in Teheran - sondern indirekt auch China, das zu den großen Ölkunden des Iran gehört. Sollte Iran nun, wie angekündigt, die Straße von Hormus schließen, könnte das ein Drittel der globalen Ölexporte betreffen. Die Antwort aus Peking dürfte nicht lange auf sich warten lassen. Der Wettkampf um Rohstoffe spitzt sich dramatisch zu - mit Deutschland als unbeteiligtem Zuschauer?

Wittke ist auch nach Kanada gereist, um das Land unabhängiger von politischer Willkür zu machen. Er will auf der Messe für die neue Rohstoffstrategie der Bundesregierung werben: sechs Tage, die die Wende bringen sollen im "Wettlauf der Systeme", von dem sie im Wirtschaftsministerium sprechen: "Andere Länder sichern sich selbstbewusst Rohstoffe, vorneweg China, aber auch die USA", sagt Wittke: "Dem müssen wir etwas entgegensetzen."

Omnipräsentes Oligopol

Vor allem für die anstehende Energie- und Verkehrswende benötigt die deutsche Industrie Ressourcen, die sich in China, dem Kongo, Simbabwe oder Peru konzentrieren - in Staaten, in denen es an Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Stabilität und Sozialstandards mangelt. Mehr als 95 Prozent der weltweiten Produktion Seltener Erden finden einer Studie des Industrieverbands BDI zufolge in der Volksrepublik statt. 85 Prozent des Lithiums, das "fundamentale Puzzlestück für die Elektromobilität", werden in Chile, Australien und Argentinien abgebaut. 70 Prozent des weltweit gehandelten Kobalts stammen aus dem Kongo, zwei Drittel des Platins aus Südafrika. Als Hightechstandort sei die deutsche Industrie bei metallischen Rohstoffen "zu 100 Prozent auf den Import angewiesen", schreibt der BDI.

Und die Lage spitzt sich zu: Die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften Acatech geht davon aus, dass sich der weltweite Rohstoffbedarf für 42 Zukunftstechnologien im Jahr 2035 nahezu verdoppelt hat. Allein bei Lithium läge die globale Nachfrage dann viermal so hoch wie die heute gewonnene Menge. Schon jetzt könne China die weltweite Verfügbarkeit von Rohstoffen "erheblich einschränken". Zumal Peking inzwischen oft nicht mehr nur den Abbau kontrolliere - sondern zunehmend die gesamte Wertschöpfungskette: "von der Mine zum Magnet bis zum Macbook".

Hoffnungswerte

Die deutsche Antwort darauf: Rohstoffpartnerschaften. Im Gegenzug für einen zinsgünstigen, sogenannten ungebundenen Finanzkredit UFK, den die Staatsbank KfW einem ausländischen Minenprojektierer gewährt, erwartet die Bundesregierung, dass große Teile der Produktion an einen hiesigen Abnehmer gehen. Und knüpft die Einhaltung von OECD-Umwelt- und -Sozialstandards überdies an ihre Geldzusage. Hinzu kommen Hermes-Bürgschaften, Entwicklungshilfe, wissenschaftliche Zusammenarbeit, kulturelle und ideelle Förderungen wie die Ausbildung mongolischer Schweißer oder eine internationale Bergbauschule.

All das ist ordnungspolitisch sauber, grünökologisch korrekt und unbedingt zeitgeistig. Nur stehen Wittke dafür gerade einmal 100 Millionen Euro zur Verfügung. Gegen Chinas neokoloniale Politik, die 900 Milliarden Dollar schwere Seidenstraßen-Initiative, die Milliardeninvestments und Arbeiterbrigaden in Afrika, wirkt das naiv, fast blauäugig. "Wir können den Wettlauf um Geld gegen China oder die USA nicht gewinnen", sagt Wittke. "Wollen wir auch gar nicht." Der deutsche Ansatz sei nachhaltig, das fänden "immer mehr Länder" wichtig.

Bislang ist das allenfalls ein Hoffnungswert. Die drei existierenden Partnerschaften mit Kasachstan, der Mongolei und Peru gelten intern als "blutleer", wie man im Wirtschaftsministerium kleinlaut zugibt. Ob Deutschlands "lose Brieffreundschaft" mit Chile und Bolivien, von der man spottet, jemals in einen Vertrag mündet? Fraglich. Ob es irgendwann gar zu einer Rohstoffpartnerschaft mit China kommt? Utopisch.

Stattdessen avanciert die Volksrepublik zum All-inclusive-Produzenten: Rund um die Welt sind chinesische Bergbaufirmen auf Einkaufstour, um sich auch mit Ressourcen einzudecken, die nicht massenhaft im eigenen Boden schlummern. Bei Kobalt etwa, Grundstoff für Smartphones und Batterien, erwarten Experten eine Verdoppelung des globalen Bedarfs bis 2025 auf rund 225.000 Tonnen. Peking hat die Entwicklung früh vorhergesehen. 2008 schloss das Regime mit dem Kongo den bis dahin größten Rohstoffdeal Afrikas ab: Chinas staatliche Import-Export-Bank gewährte den Afrikanern sechs Milliarden Dollar Darlehen. Von diesem Geld baute ein Konsortium chinesischer Firmen mehr als 6000 Kilometer Straßen, Krankenhäuser, Schulen. Als Gegenleistung sicherte sich Peking Abbaurechte. Heute kontrolliert China sieben der zehn größten Kobaltminen des Landes.

Nach dem gleichen Muster läuft es auch beim Öl aus Angola und beim Eisenerz aus Südafrika. Mehr als sieben Milliarden Dollar ...

