Tokio - Der in Japan angeklagte Ex-Chef des Renault-Partners Nissan , Carlos Ghosn, hat erneut die Untersuchungshaft verlassen. Ein Gericht in Tokio gewährte dem 65-Jährigen am Donnerstagmorgen (Ortszeit) die Freilassung auf Kaution, am späten Abend kam Ghosn dann auf freien Fuss. Beobachter sahen, wie er durch die Glastüren der Haftanstalt hinaustrat. Die Höhe der Kaution betrage 500 Millionen Yen (rund vier Millionen Euro), teilte das Gericht mit.

Daran sind strenge Bedingungen geknüpft, um zu verhindern, dass er flieht oder Beweismaterial vertuscht. So darf Ghosn das Land nicht verlassen. Nach Informationen der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo darf er auch nicht seine Frau treffen. Die Staatsanwaltschaft focht die Gerichtsentscheidung umgehend an, doch das Gericht lehnte den Einspruch ab.

Zweite Freilassung auf Kaution

Es ist bereits das zweite Mal, dass Ghosn auf Kaution aus der Untersuchungshaft freikommt. Im November vergangenen Jahres war der prominente Automanager in Tokio wegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...