Der AUD/USD baute heute seine Verluste aus und erreichte seinen tiefsten Stand seit dem Flash-Crash am 2. Januar bei 0,6988 Dollar. Da die Aufwärtsbewegung des Dollar in den letzten Stunden jedoch etwas an Fahrt verlor, erholte sich das Paar über die kritische 0,70er Marke und wurde zuletzt bei 0,7010 Dollar gehandelt. Seit Anfang der Woche hat das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...