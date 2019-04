Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag etwas höher abgeschlossen. Die Stimmung am Markt sei insgesamt gut, doch angesichts der hohen Bewertungen seien viele Anleger mit angezogener Handbremse unterwegs, beschrieb ein Händler das Geschehen. Hierzulande erhielt der Markt Unterstützung von starken Bankentiteln und weiter steigenden Kursen beim Schwergewicht Novartis. Gebremst wurde das Geschäft dagegen von den Abgaben bei Roche.

Dank guter Unternehmenszahlen näherte sich der Leitindex SMI am Donnerstag dem am Vortag bei 9'705 Stellen neu gesetzten Allzeithoch an. Für den Sprung über diese Marke reichte es aber nicht. Die Anleger trauten dem Aufwärtstrend nicht so recht, hiess es am Markt. Viele hätten noch immer an den Verlusten zu kauen, die sie im Schlussquartal 2018 erlitten haben, sagte der Händler.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss um 0,40 Prozent höher bei 9'694,06 Punkten. Das Tageshoch erreichte der Index bei 9'695,45 Zählern gleich zu Handelsbeginn. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) zog um 0,35 Prozent auf 1'520,28 Punkte an und der Swiss Performance Index (SPI) um 0,35 Prozent auf 11'656,50 Punkte. Von den 30 Top-Werten legten 14 zu und 16 gaben nach.

An der Schweizer Börse standen die Aktien der UBS nach der Vorlage von Quartalszahlen im Fokus. Sie rückten um 1,2 Prozent vor während die ...

