Medienmitteilung

Thun, 25. April 2019

Meyer Burger schliesst Transformation der Geschäftsleitung ab: Michael Escher tritt als Chief Commercial Officer zurück

Im Rahmen des am 16. Oktober 2018 angekündigten Transformationsprogramms hat die Meyer Burger Technology AG (SIX Swiss Exchange: MBTN) eine Anpassung der Geschäftsleitung an die zukünftige Struktur und Grösse des Unternehmens angekündigt. Meyer Burger schliesst heute diese Transformation der Geschäftsleitung mit der Ankündigung ab, dass Michael Escher nach 5-jähriger Tätigkeit im Unternehmen per Ende Juni 2019 als Chief Commercial Officer (CCO) zurücktritt und die Geschäftsleitung verlässt.

Die Transformation von Meyer Burger hin zu einer strategischen Ausrichtung auf hocheffiziente Zell- und Modultechnologien verläuft derzeit nach Plan, was auch die kürzlich abgeschlossene Partnerschaft mit und Beteiligung an Oxford PV deutlich unterstreicht. Aufgrund des strategisch gestrafften Produktportfolios und der angepassten Vertriebsorganisation von Meyer Burger ist die Rolle des CCO auf Konzernebene nicht länger erforderlich.

Michael Escher war massgeblich an der Umsetzung der globalen Verkaufsstrategie von Meyer Burger beteiligt, um die Marke Meyer Burger mit einem «One-Face-to-the-Customer»-Ansatz zu stärken. Er spielte eine zentrale Rolle beim Durchbruch der Technologien Heterojunction und SmartWire Connection (SWCT), indem er Schlüsselverträge mit führenden Unternehmen der PV-Industrie akquirierte.

Hans Brändle, CEO von Meyer Burger, sagte: «Im Namen des gesamten Unternehmens möchte ich Michael Escher herzlich für seine Unterstützung, Kundenorientierung und sein starkes Engagement für Meyer Burger in den letzten fünf Jahren danken. Ich persönlich bedanke mich beim ihm für seine grosse Unterstützung bei der Umsetzung unseres Transformationsprozesses. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute, sowohl beruflich als auch persönlich.»

Nach dem Ausscheiden von Michael Escher, CCO, und Daniel Lippuner, COO, (wie am 21. März 2019 angekündigt) per Ende Juni 2019 wird die Geschäftsleitung aus drei Mitgliedern bestehen: Dr. Hans Brändle, CEO, Manfred Häner, CFO und Dr. Gunter Erfurt, CTO.

Kontakte:

Ingrid Carstensen

Head of Corporate Communications

Tel: +41 (0)33 221 28 34

ingrid.carstensen@meyerburger.com

Stefan Diepenbrock

Senior Corporate Communications Manager

Tel: +41 (0)33 221 27 85

stefan.diepenbrock@meyerburger.com

Über Meyer Burger Technology AG

www.meyerburger.com (http://www.meyerburger.com/)



Meyer Burger ist ein führendes und weltweit aktives Technologieunternehmen, spezialisiert auf innovative Systeme und Produktions-Equipment für die Photovoltaik- (Solar), Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie. Als international anerkannte Premium-Marke bietet Meyer Burger den Kunden in der PV-Industrie verlässliche Präzisionsprodukte und innovative Lösungen für die Herstellung von hocheffizienten Solarzellen und Solarmodulen.

Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleissteilen, Verbrauchsmaterial, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt. Meyer Burger ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Niederlande, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Gleichzeitig bearbeitet das Unternehmen auch intensiv die neuen PV Märkte in Südamerika, Afrika sowie im arabischen Raum. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN).

