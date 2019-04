Sao Paulo (ots/PRNewswire) - Die wichtigsten Kennzahlen von Bradesco (BM&FBovespa: BBDC3; BBDC4, NYSE: BBD) werden im Nachfolgenden vorgestellt:



1. Das bereinigte Nettoergebnis des 1. Quartals belief sich auf 6,2 Milliarden R$, was im Vergleich zum vorherigen Quartal einen Anstieg von 7 % und von 22,3 % verglichen mit dem Vorjahresquartal darstellt, wobei der Aktienwert im Quartal bei 2,83 R$ pro Aktie mit einer aufgelaufen Rentabilität von 20,5 % verglichen mit dem Eigenkapital liegt.



2. Das Betriebsergebnis im 1. Quartal belief sich auf 8,9 Milliarden R$, was im Vergleich zum vorherigen Quartal einen Anstieg von 3,1 % und verglichen mit dem Vorjahresquartal einen Anstieg von 15,6 % darstellt.



3. Die Nettoeinnahmen von Bradesco Seguros beliefen sich im 1. Quartal auf 1,8 Milliarden R$, was im Vergleich zum vorherigen Quartal einen Anstieg von 1,8 % und verglichen mit dem Vorjahresquartal einen Anstieg von 16,1 % darstellt. Die Schadensquote erreichte 68,5 %, was im Vergleich zum vorherigen Quartal eine Verbesserung von 190 bps darstellt und die kombinierte Schaden-/Kostenquote erreichte einen Wert von 80,3 %, was verglichen mit dem vorherigen Quartal eine Steigerung von 50 bps bedeutet.



4. Das Gesamtvermögen im März 2019 belief sich auf ein Rekordhoch von 1,388 Billionen R$, was im Vergleich mit dem vorherigen Quartal einen Anstieg von 0,2 % darstellt. Die durchschnittliche Rendite lag bei 1,8 %.



5. Das erweitere Kreditportfolio im März 2019 erreichte einen Betrag von 548,3 Milliarden R$, was im Quartalsvergleich einen Anstieg von 3,1 % und im Jahresvergleich einen Anstieg von 12,7 % darstellt.



6. Der Nettozinsertrag belief sich auf 14,1 Milliarden R$, was im Vergleich zum vorherigen Quartal einen Anstieg von 4,2 % und verglichen mit dem Vorjahresquartal einen Rückgang von 4,7 % darstellt.



7. Im 1. Quartal wurde durch den Zahlungsverzug von 90 Tagen mit einem Wert von 3,3 % eine Verbesserung von 20 bps im Vergleich zum vorherigen Quartal und von 110 bps verglichen mit dem gleichen Vorjahreszeitraum erzielt, wodurch die entsprechenden Kreditrückstellungsausgaben verglichen mit dem gleichen Vorjahreszeitraum um 8,4 % verringert werden konnten.



8. Die Gebühren- und Provisionseinahmen verzeichneten im Jahresvergleich einen Anstieg von 2,4 % und einen Rückgang von 4,3 % verglichen mit dem vorherigen Quartal.



9. Das verwaltete Vermögen erreichte einen Wert von 2,205 Billionen R$, was einen Anstieg von 1,1 % verglichen mit dem vorherigen Quartal und von 8,1 % verglichen mit dem 1. Quartal 2018 bedeutet.



10. Im März 2019 belief sich das Eigenkapital auf insgesamt 126,674 Milliarden R$, was im Vergleich zum vorherigen Quartal einen Anstieg von 4,6 % und verglichen mit März 2018 ein Wachstum von 11,3 % darstellt.



11. Die Kernkapitalquote betrug im März 2019 14,4 %, was im Vergleich zum vorherigen Quartal eine Steigerung von 70 bps darstellt.



Die Pressemitteilung zum Abschluss, der Bericht über die Wirtschafts- und Finanzanalyse und der vollständige Jahresabschluss sind auf der Website bradesco.com.br/ir-en für Anlegerbeziehungen verfügbar.



OTS: Banco Bradesco S.A. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59051 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59051.rss2



Pressekontakt: Abteilung für Anlegerbeziehungen Tel.: +55 (11) 2194-0922 E-Mail: investors@bradesco.com.br