Fairtrade veröffentlicht komplett überarbeiteten Standard für kleinbäuerliche Organisationen, um wirtschaftliche Stabilität von Kleinbauern zu verbessern. Die Rechte von Kleinbauern stärken - daran erinnert der International Day of Peasants' Struggles am 17. April, der auf die wirtschaftliche Benachteiligung von Kleinbauern aufmerksam machen will. Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...