Russland Präsident und Nordkoreas Machthaber haben sich in Wladiwostok getroffen. Die nächste Zusammenkunft von Putin und Kim ist aber schon geplant.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat Russlands Präsident Wladimir Putin nach dem Treffen in Wladiwostok nach Nordkorea eingeladen. Das meldete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag. Demnach nahm Putin die Einladung an. Ein konkretes Datum wurde nicht genannt.

Laut KCNA unterstrich Kim ...

