Am 15. April hatten wir auf eine Trading-Chance mit FACC hingewiesen. Der Artikel dazu hatte folgenden Titel: FACC AG: Mögliche Trendumkehr zeichnet sich ab! Schauen Sie sich bitte den folgenden Auszug aus dem RuMaS Express-Service an: "Seit etwa einem Jahr befindet sich der Markt der FACC AG bereits in einer eher fallenden Tendenz. Der Wert ist in diesem Zeitraum um ca. 11,50 Euro gesunken. Doch diese Tendenz könnte sich nun möglicherweise umkehren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...