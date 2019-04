=== *** 06:50 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz), Frankfurt *** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 1Q, Paris 07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 1Q, Eindhoven *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Umsatz 1Q, Paris *** 07:30 DE/Daimler AG, Ergebnis 1Q (08:00 Presse-Telefonkonferenz; 14:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Stuttgart *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q, Paris 07:30 FR/Renault SA, Umsatz 1Q, Boulogne-Billancourt 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q, Den Haag *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), Herzogenaurach *** 08:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis, Tokio *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q, London *** 08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Ergebnis 1Q, Edinburgh *** 08:00 FR/Total SA, Ergebnis 1Q, Courbevoie 08:00 FI/Fortum Oyj, Ergebnis 1Q, Espoo *** 08:30 DE/Continental AG, Eckdaten 1Q (10:00 HV), Hannover *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen April PROGNOSE: 96 zuvor: 96 09:30 DE/Konferenz des Weltpilotenverbandes, Berlin *** 10:00 DE/Bayer AG, HV, Bonn 10:00 DE/Merck KGaA, HV, Frankfurt 10:00 DE/Gea Group AG, HV, Oberhausen 10:00 LU/Corestate Capital Holding SA, HV, Luxemburg 11:00 DE/FDP, Bundesparteitag (bis 28.4.), Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:30 RU/Russische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q, Fort Worth *** 14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q, Irving *** 14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q, San Ramon *** 14:30 US/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq zuvor: +2,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,4% gg Vq zuvor: +1,7% gg Vq 15:00 LU/RTL Group SA, HV, Luxemburg 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan April (2. Umfrage) PROGNOSE: 97,0 1. Umfrage: 96,9 zuvor: 98,4 *** - US/Präsident Trump, Treffen mit Japans Premierminister Abe, Washington - CN/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Teilnahme an einer Konferenz zur "Neuen Seidenstraße" (bis 28.4.), Peking - DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz - EU/Ratingüberprüfungen für Großbritannien (Fitch und S&P), Frankreich (DBRS), Griechenland (S&P), Italien (S&P), EFSF (S&P), Kroatien (Moody's), die Niederlande (Fitch), Norwegen (DBRS), San Marino (Fitch), Schweden (DBRS), Slowenien (Moody's) ===

