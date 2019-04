Die Bank-Holding Hanmi Financial Corp. (ISIN: US4104952043, NASDAQ: HAFC) zahlt am 31. Mai 2019 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,24 US-Dollar an ihre Aktionäre. Record date ist der 6. Mai 2019. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,96 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 23,02 US-Dollar (Stand: 25. April 2019) einer aktuellen Dividendenrendite von 4,17 Prozent. Hanmi Financial ist ...

