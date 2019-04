JDC Group AG: JDC Group AG bestätigt zweistelliges Wachstum DGAP-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis JDC Group AG: JDC Group AG bestätigt zweistelliges Wachstum 26.04.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. JDC Group AG bestätigt zweistelliges Wachstum - Der Umsatz 2018 wächst zweistellig um 13% auf 95 Mio. EUR - Wachstumstreiber ist das sprunghaft steigende Geschäftsvolumen der JDC-Plattform (Neuanträge plus 30%, Anzahl der verwalteten Versicherungsverträge plus > 50%) - Mitte 2019 starten zwei Banken mit zusammen über 3 Mio. Kunden auf der Jung DMS & Cie. Plattform - Damit verbundene Investitionen belasten kurzfristige Profitabilität in 2018 - Ausblick 2019: mehr als 110 Mio. EUR Umsatz (plus >15%) durch bereits gewonnene Plattform- und Outsourcing Verträge Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) hat ihre Finanzzahlen 2018 veröffentlicht. Organisches Wachstum und Veränderung Der Konzernumsatz stieg 2018 deutlich um rund 12,5 Prozent auf 95,0 Mio. EUR (2017: 84,5 Mio. EUR). Im zukunftsträchtigen Plattform-Geschäft (Advisortech Segment) stieg der Umsatz noch stärker um 15,5% auf 76,9 Mio. EUR. Das Advisory Segment konnte sein schwaches drittes Quartal wieder kompensieren und beendete das Jahr 2018 mit einem Umsatz von 26,3 Mio. EUR fast auf Vorjahresniveau. Zur Vorbereitung auf das erwartete starke Wachstum des verwalteten Vertragsvolumens wurde im Jahr 2018 (insbesondere veranlasst durch die Absichtserklärungen von Partnern mit über 3 Millionen Kunden Mitte 2019) erheblich in die IT - und Abwicklungsplattform investiert. Diese Investitionsentscheidungen wurden durch die Gewinnung von Outsourcingverträgen aus der Banken- und Versicherungsindustrie bestätigt. Bereinigt um die Amortisation für erworbene Kundenbestände und Einmalaufwendungen betrug das operative EBITDA 3,3 Mio. EUR (2017: 3,9 Mio. EUR). Das ebenso bereinigte operative EBIT lag bei 1,4 Mio. EUR (2017: 2,0 Mio. EUR). Die bereinigten Einmalaufwendungen beinhalten eine Zahlung wegen Gewährleistung aus dem Verkauf einer Unternehmensbeteiligung aus dem Jahr 2013 sowie Aufwendungen und Investitionen in Verbindung mit dem aufgebauten Großkunden- und Bancassurance Geschäft. "In den vergangenen 12 Monaten haben wir viel investiert, um unser Unternehmen auf das Plattform- und Outsourcing-Geschäft auszurichten: Wir konnten nicht nur das Geschäft der Lufthansa-Tochter Albatros Versicherungsdienste GmbH erfolgreich onboarden, sondern auch Kooperationsvereinbarungen bzw. Absichtserklärungen mit weiteren firmenverbundenen Vermittlern wie der BMW Tochter Bavaria Wirtschaftsagentur GmbH und mit den ersten Bankpartnern schließen, wie beispielsweise der comdirect Bank AG sowie der Sparda Bank Baden-Württemberg. Bis Mitte 2019 starten somit zwei Banken mit zusammen über 3 Mio. Kunden auf der Jung, DMS Plattform. Mit der RheinLandVersicherungs AG konnten wir die erste Ausschließlichkeitsorganisation eines Versicherungsunternehmens als Großkunden gewinnen. Obwohl von diesen neuen Großkunden 2018 noch kein Geschäft verarbeitet wurde, zeigt sich bereits 2018 ein deutlicher Wachstumssprung: Wir konnten das Antragsvolumen um 30% steigern und das Volumen der verwalteten Versicherungsverträge ist sogar um mehr als 50% erhöht. Wir verwalten heute fast 650.000 Versicherungsverträge mehr als noch vor einem Jahr. Unser Versicherungsbestand ist 2018 damit erstmals auf einen Netto-Jahresbeitrag von über eine halbe Milliarde Euro gewachsen," erläutert Dr. Sebastian Grabmaier, CEO der JDC Group AG. "Wir haben 2018 in Vorbereitung auf den sich nun abzeichnenden Wachstumssprung erheblich in interne Effizienz- und Automatisierungsprojekte investiert, um das deutliche Mengenwachstum bei mindestens gleichbleibender Qualität und ohne relevantes Wachstum der Kosten bewältigen zu können. Das hat 2018 natürlich zunächst Kosten verursacht, Erträge der neuen Großkunden kommen aber erst ab 2019" ergänzt Ralph Konrad, CFO der JDC Group AG "Der Erfolg dieser Effizienzprojekte und das Umsatzwachstum werden zu der Profitabilitätssteigerung führen, die wir uns vorstellen. Dies ist später als wir das selbst erwartet haben, aber dafür aufgrund der langfristigen Kooperationsverträge und der großen Volumina sehr nachhaltig!" Konsolidierung und anorganisches Wachstum Im Rahmen der Konsolidierung des Maklermarktes hat JDC jüngst den Stuttgarter Investmentpool KOMM Investment & Anlagenvermittlungs GmbH erworben. Mit einem Fondsbestand von 550 Mio. EUR und ca. 250 Makleranbindungen wird der Pool das Maklergeschäft profitabel verstärken und bei ca. 5 Mio. EUR Jahresumsatz und einen signifikanten Ergebnisbeitrag leisten. Release der neuen Berater- und Whitelabel Plattform Ein weiterer Meilenstein der letzten 12 Monate war das Release der neuen Beraterplattform iCRMweb sowie das vollständige Whitelabeling der Geld.de Plattform. Beide Schritte versetzten JDC in die Lage, Unternehmen wie der comdirect bank AG oder der Sparda-Bank Baden-Württemberg vollständig individualisierte Whitelabel Plattformen für ihre Bankkunden anzubieten. "Wir verspüren gerade sehr großes Interesse aus allen Bankengruppen an unserer Whitelabel Plattform. In Umfang und Wertschöpfung ist sie insbesondere im Segment Bancassurance derzeit einzigartig und bietet einen deutlichen Vorteil gegenüber Insurtechs" erklärt Stefan Bachmann, Chief Digital Officer der JDC Group AG und zuständig für die Bankkooperationen. "Mit comdirect und Sparda werden wir zwei Banken schon Mitte 2019 live nehmen". Neuer Großaktionär und Ausblick Mit der Great-West Lifeco. aus Kanada konnte die JDC einen neuen Großaktionär gewinnen, der die Stabilität der Gruppe nochmals deutlich stärkt. Mit einem verwalteten Volumen von rund einer Billion Euro gehört Great-West zu den Top 20 Versicherern weltweit. Die Beteiligung in Höhe von 28 Prozent erfolgte nach ausführlicher Due Diligence und zu einer Bewertung, die deutlich über dem aktuellen Börsenwert der JDC Group liegt. Für das Jahr 2019 erwartet die Gesellschaft einen Umsatz von mehr als 110 Mio. EUR. Es wird eine deutliche Verbesserung des operativen EBITDA erwartet. Die wesentlichen Finanzkennzahlen entwickelten sich wie folgt: 2018 2017 Delta Delta [TEUR] [TEUR] abs. % Umsatzerlöse 95.029 84.475 10.554 12,5 davon Advisortech 76.921 66.581 10.340 15,5 davon Advisory 26.317 26.658 -341 -1,3 Operatives EBITDA 3.310 3.853 -543 -14,1 Operative EBITDA-Marge [%] 3,5 4,6 Operatives EBIT 1.402 1.965 -563 -28,7 Operative EBIT-Marge [%] 1,5 2,3 Eigenkapital 33.344 28.032 5.312 18,9 Eigenkapitalquote [%] 39,0 37,2 Der vollständige Jahresabschluss findet sich unter www.jdcgroup.de im Bereich Investor Relations. Über die JDC Group AG Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) steht für moderne Finanzberatung und intelligente Finanztechnologie für Berater und Kunden. Im Geschäftsbereich "Advisortech" bieten wir über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für unsere Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sehen wir den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" helfen Vermittlern, Beratern, Banken und anderen Finanzintermediären, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermitteln wir über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. Disclaimer: Die Vorstände der JDC Group AG halten eine wesentliche Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen. Kontakt: JDC Group AG Ralf Funke Investor Relations Tel.: +49 611 890 5750 E-Mail: funke@jdcgroup.de

26.04.2019