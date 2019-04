Medienmitteilung

26. April 2019

Solides Wachstum

Schindler ist mit solidem Wachstum in das Jahr 2019 gestartet. Im ersten Quartal erhöhte sich der Auftragseingang um 5,2% auf CHF 2?968 Mio. (+6,4% in Lokalwährungen). Damit konnte Schindler seine Marktposition festigen. Der Umsatz nahm trotz der hohen Vergleichsbasis und negativer Fremdwährungseinflüsse um 4,4% auf CHF 2?582 Mio. zu (+5,8% in Lokalwährungen). Das Betriebsergebnis (EBIT) erreichte CHF 274 Mio. (Vorjahresperiode: CHF 281 Mio.) und die EBIT-Marge lag bei 10,6% (Vorjahresperiode: 11,4%). Steigende Rohmaterial- und Lohnkosten sowie geplante höhere Aufwendungen für strategische Projekte beeinflussten das Resultat. Der Konzerngewinn erreichte CHF 197 Mio. (Vorjahresperiode: CHF 208 Mio.) und der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit lag bei CHF 263 Mio. Bereinigt um Einmaleffekte, erreichte dieser CHF 391 Mio. (Vorjahresperiode: CHF 330 Mio.).

