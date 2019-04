The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A1YC5F0 FCR IMMOBILIEN ANL 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA US631103AD03 NASDAQ 2020 BD00 BON USD N

CA 1AO1 XFRA XS0776111188 AGROKOR D.D. 12/19 REGS BD00 BON EUR N

CA 99ES XFRA EU000A1G0AR0 EFSF 12/19 MTN BD01 BON EUR N

CA PEPR XFRA US713448DR61 PEPSICO INC. 17/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US852060AG78 SPRINT CAPITAL 99/19 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1062906794 KOMMUNALBK 14/19 FLR REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US713448DS45 PEPSICO INC. 17/19 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US867914BG73 SUNTRUST BANKS 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US88032XAB01 TENCENT HLDGS 14/19 MTN BD02 BON USD N

CA DWDE XFRA XS0298899534 MORGAN STANLEY 07/19 MTN BD02 BON EUR N

CA 0SEA XFRA XS1062909384 SWEDEN,KINGDOM 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1063837741 PPC FIN. 14/19 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1498935391 DEA FINANCE 16/22 REGS BD02 BON EUR N

CA BAY9 XFRA DE000BAY0199 BAYER AG NA O.N. NEUE EQ01 EQU EUR Y