The following instruments on XETRA do have their first trading day 26.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0419041139 BANK CLER 19/27 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB7QT2 BAY.LDSBK. TILG-ANL 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7QY2 BAY.LDSBK.IS. 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40NW1 COBA MTN 19/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AH66 DZ BANK CLN E.9664 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0R45 DZ BANK IS.C192 19/29 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AH74 DZ BANK CLN E.9665 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3019 LB.HESS.THR.CARRARA04S/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3027 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04F/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3076 LB.HESS.THR.IS.04C/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB30W6 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04D/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB30X4 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04E/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB30Y2 LB.HESS.THR.CARRARA04R/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB32S0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04H/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB118D9 LBBW STUFENZINS 19/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013417334 CREDIT AGRI. 19/34 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US775109BN09 ROGERS COMM 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA USU74079AN15 NETFLIX 19/29 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1942700540 QUABIT FINAN 19/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1985024725 NY LIFE GLBL 19/23 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1989375412 ROYAL BK CDA 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1989375503 MORGAN STANLEY 19/24 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1989383788 ZYPERN 19/49 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1989405425 ZYPERN 19/24 MTN BD02 BON EUR N