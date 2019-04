Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EU-WETTBEWERBSPOLITIK - Die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager will die Dominanz der großen Internetkonzerne brechen und deren gesammelte Daten für neue Konkurrenten verfügbar machen. Die tatkräftige Wettbewerbshüterin hält wenig von einer Zerschlagung dominanter Unternehmen wie Google, Facebook oder Amazon. Stattdessen, so fordert sie, "sollten wir lieber darüber diskutieren, das Rohmaterial aufzuteilen, auf dem ihr Geschäftsmodell aufgebaut ist: Daten". (Handelsblatt S. 6-7, 24)

STAATSVERSCHULDUNG - Die USA lernt, Defizite zu lieben. Der Trend zu einer lockeren Fiskalpolitik markiert den größten Wandel im wirtschaftlichen Denken seit einer Generation. Bei niedrigen Zinsen und Inflation sind Politiker immer weniger besorgt über große Haushaltsdefizite. (Financial Times S. 9)

RENTENKASSE - Die Rentenkasse macht wegen der Negativzinsen ein dickes Minus. Im vergangenen Jahr verlor sie mit ihren Rücklagen 54 Millionen Euro. Das antwortete die Bundesregierung auf Anfrage von FDP-Finanzexperte Frank Schäffler. (BILD S. 2)

PKW-MAUT - Schon vor ihrer Einführung schlägt die umstrittene Pkw-Maut in Deutschland mit mindestens 128 Millionen Euro zu Buche. Seit 2013 hat die Bundesregierung bereits rund 42 Millionen Euro ausgegeben, davon etwa 32,2 Millionen allein für Berater und Gutachter. Das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor. Im Bundeshaushalt 2019 sind zur Vorbereitung der Pkw-Maut weitere 86 Millionen eingeplant, so dass die Kosten sich jetzt schon auf mindestens 128 Millionen Euro belaufen werden. (Tagesspiegel)

INNENSTADT-MAUT - Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther schlägt eine Maut fürs Zentrum vor. Der Städtetag lobt den Vorstoß. Doch Beispiele wie London zeigen: Weniger Staus sind nicht garantiert. (Süddeutsche Zeitung S. 18)

DEUTSCHE UMWELTHILFE - Der Versuch, der Deutschen Umwelthilfe (DUH) wegen angeblichen Rechtsmissbrauchs die besondere Klagebefugnis für Verbände abzuerkennen, wird aller Voraussicht nach scheitern. Dies wurde in einer Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe deutlich. Ein Urteil soll Anfang Juli verkündet werden. (Süddeutsche Zeitung S. 7)

ÖL-VERSORGUNG - Wegen Qualitätsproblemen hat Polen Öllieferungen aus Russland gestoppt. Davon betroffen sind auch die Raffinerien Schwedt/Oder und Leuna. Grund für die Lieferunterbrechung ist eine erhebliche Verunreinigung des Öls mit Chloriden. Diese erschwert das Verarbeiten des Öls. In der Branche wurde ein Versorgungsengpass konzediert, doch gibt es Reserven und alternative Lieferwege wie über den Hafen Rostock. Engpässe für Benzin und Diesel seien kurzfristig nicht zu erkennen. Aus Moskau hieß es, von Montag an solle das Öl wieder fließen. (FAZ S. 17, Financial Times S. 21)

SOLVENCY II - Die EU-Regulierung belastet Versicherer. Der Branchenverband der Versicherer trommelt für weniger Bürokratie und Kosten. Die Bundesregierung deutet ein Entgegenkommen an. (Handelsblatt S. 39)

EU-PARLAMENTSWAHL - Vom Ausgang der Europawahl hängt auch die Vergabe zahlreicher Topjobs in der EU und der Eurozone ab. Zwischen der Wahl zum Europaparlament und der Ernennung eines neuen EU-Kommissionspräsidenten gibt es eine direkte Verknüpfung. Doch geht es nicht nur um die Juncker-Nachfolge. Die Entscheidung, wer neuer Kommissionspräsident wird, hat im Nachgang Einfluss auf die Nachbesetzung des EU-Ratspräsidenten, auf die Wahl des Präsidenten des neuen Europaparlaments und darauf, wer künftig an die Spitze der Europäischen Zentralbank rücken wird. (Börsen Zeitung S. 7)

CHINA - Vor dem Hintergrund wachsender internationaler Kritik an Chinas Seidenstraßen-Initiative verspricht Peking transparentere Standards und Finanzierungsarrangements für anstehende Infrastrukturprojekte. Auf dem Pekinger Gipfeltreffen zur Initiative stellt China ein Rahmenwerk zur Begrenzung von Verschuldungsrisiken in den Vordergrund. (Börsen Zeitung S. 6, Financial Times S. 2)

HOCHSCHULPAKT - Am Freitag werden die Wissenschaftsminister der Länder und die Bundesbildungsministerin sowie die Finanzminister der Länder eine der wichtigsten Zukunftsentscheidungen für das gesamte Forschungs- und Wissenschaftssystem fällen. Verhandelt wird dann über die drei Pakte: den Hochschulpakt (Studienplätze), den Pakt für Forschung und Innovation (Finanzierung der außeruniversitären Forschungseinrichtungen) und den Qualitätspakt Lehre. (FAZ S. 4)

HOCHSCHUL-RANKINGS - Ein UN-Report stellt die mächtigen Ranglisten für Business-Schools infrage. Deutsche Hochschulen hoffen auf eine Anpassung der Kriterien zu ihren Gunsten. (Handelsblatt S. 18-19)

DIGITALISIERUNG - Neue digitale Geschäftsmodelle verändern die Arbeitswelt rasant. Wie gravierend diese Umwälzungen sind, hat gerade die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gezeigt. Sie rät, rechtzeitig die Leitplanken einzuziehen, um dramatische Jobverluste in den nächsten 15 bis 20 Jahren zu verhindern. (Handelsblatt S. 10-11, Börsen Zeitung S. 6, Financial Times S. 3)

DIGITALISIERUNG - Sebastian Thrun, der Erfinder der Google-Autos und Gründer der Online-Universität Udacity, startet eine neue Bildungsinitiative mit Bertelsmann. Er warnt vor zu viel Skepsis gegenüber Künstlicher Intelligenz. (Handelsblatt S. 68)

BLOCKCHAIN - Die durch virtuelle Währungen bekannt gewordene Technologie eignet sich auch als Basis für Plattformen, die Unternehmen das Handelsgeschäft erleichtern. Die Beratungsgesellschaft Bain erwartet, dass dadurch das Volumen des weltweiten Handels bis 2026 von derzeit 16 Billionen auf 17,1 Billionen Dollar steigen könnte. Über die von einem europäischen Bankenkonsortium gegründete Plattform "we.trade" werden bis Ende Juni bereits 100 Handelsgeschäfte gelaufen sein. Bis zum Jahresende sollen es mehr als tausend werden. (Süddeutsche Zeitung S. 22)

KRYPTOWÄHRUNGEN - Ab Mai können Gäste im Züricher Hotel Dolder Grand mit digitaler Währung bezahlen - einfach per App. Auch andere Unternehmen interessierten sich für das Modell. (Süddeutsche Zeitung S. 22)

REGIERUNGSSITZ - Auch 25 Jahre nach der Entscheidung des Bundestags, wie die Aufteilung der Bundesministerien zwischen Berlin und Bonn aussehen soll, wird über dieses Thema weiter gestritten. Bonn fürchtet um seinen Status als zweiter Sitz der Regierung, das rot-rot-grün regierte Berlin unterstützt hingegen die Überlegungen für einen Komplettumzug in die Bundeshauptstadt. Nach einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ist auch die Mehrheit der Deutschen dafür, dass die Regierung ganz an die Spree umzieht: 55 Prozent sprachen sich dafür aus, nur 27 Prozent waren dagegen. (FAZ S.4)

INNOVATION - Der Flughafen München baut einen Innovations-Campus: Um Firmen und Forschern bei der Vernetzung zu helfen, startet der Flughafen einen "LabCampus". Ziel des Projekts ist es, Startups, Mittelständler und Entwicklungsabteilungen an einem neuen Standort zusammenzubringen. Der Airport selbst soll so ein drittes wirtschaftliches Standbein bekommen. Er verdient an der Vermietung und vermittelt Kontakte zwischen den Beteiligten. (Handelsblatt S. 30)

