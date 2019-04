Deutschland und Frankreich wollen am kommenden Montag mit einem Mini-Gipfel Bewegung in den festgefahrenen Konflikt zwischen Serbien und seiner abtrünnigen früheren Provinz Kosovo bringen. Gelingt es Kanzlerin Angela Merkel und Präsident Emmanuel Macron, Serbien dazu zu bringen, die Gebietsansprüche aufzugeben und die Unabhängigkeit des mittlerweile von mehr als 100 Ländern anerkannten Kosovos anzuerkennen?

In der Brüsseler EU-Kommission ist man nach jahrelangen Vermittlungsbemühungen skeptisch - vor allem, weil das Kosovo den Konflikt jüngst mit der Einführung von Sonderzöllen weiter angeheizt hat. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur ruft der für die EU-Erweiterung zuständige EU-Kommissar Johannes Hahn (61) dazu auf, den Streitparteien klar zu zeigen, dass sie durch eine Beilegung des Streits eine glaubwürdige EU-Beitrittsperspektive bekommen könnten.

Frage: Herr Kommissar Hahn, eigentlich ist in der EU die Außenbeauftragte Federica Mogherini für die Vermittlungen im Kosovo-Konflikt zuständig. Jetzt organisieren Deutschland und Frankreich auf eigene Faust Spitzengespräche in Berlin. Was sind ihre Erwartungen an das Gipfeltreffen? Müssen sich die Verantwortlichen in Brüssel geohrfeigt fühlen?

Antwort: Ziel dieses Treffens sollte in erster Linie die Auflösung der Blockade des Dialogs zwischen Belgrad und Pristina sein. Ich begrüße daher die Initiative von Paris und Berlin und deren wieder bekundetes Interesse für die Region. Allerdings ist es klar, dass eine nachhaltige Lösung von den beiden betroffenen Ländern kommen muss, die eine mögliche Vereinbarung ja letztendlich umsetzen und gegenüber ihren Bevölkerungen vertreten müssen. Eine von außen aufgezwungene Lösung kann nicht funktionieren.

Frage: Es verwundert ein wenig, dass die EU-Ratspräsidentschaft und wichtige regionale Akteure wie Österreich und Italien zum Treffen nicht eingeladen sind. Haben Sie Verständnis dafür?

Antwort: Derartige Initiativen werden von Mitgliedstaaten immer wieder gestartet. Die EU-Integration des Westbalkan ist jedoch - wie mehrfach von den Mitgliedstaaten einstimmig bestätigt wurde - eine politische Priorität der gesamten EU. Das muss auch bei diesem Treffen in Berlin das Signal sein. Eine Lösung der Kosovo-Frage sowie Stabilität und Fortschritte in den anderen Ländern der Region gibt es nur, wenn wir geeint auftreten und den Westbalkan wie einstimmig beschlossen glaubhaft an die EU binden.

Frage: Zumindest am Rande des Treffens dürfte es auch um den für Juni anvisierten Start der EU-Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien gehen. Voraussetzung für den Beginn der Gespräche ist, dass Sie eine entsprechende Empfehlung abgeben. Können die beiden Länder auf Sie zählen?

Antwort: Ich bin zuversichtlich, dass die EU-Kommission Ende Mai auf Basis der von den Mitgliedstaaten einstimmig beschlossenen Kriterien positive Empfehlungen für beide Länder vorlegen wird. Danach ist es an den Mitgliedstaaten, eine Entscheidung zu treffen, wobei sie aktuelle politische Beurteilungen einfließen lassen werden - wie etwa im Falle Nordmazedoniens die Beilegung des Namensstreits mit Griechenland.

Frage: Auf welcher Grundlage wird die EU-Kommission ihre Empfehlung abgeben?

Antwort: Das historische Abkommen zur Beilegung des Namensstreits und der Freundschaftsvertrag mit Bulgarien sind wegweisende Signale für die ganze Region, dass selbst die Lösung langjähriger Konflikte möglich ist. Auch hat Nordmazedonien gute Fortschritte bei den internen Reformen gemacht. Das Land hat eindeutig das grüne Licht für die Eröffnung der Beitrittsverhandlungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt - also noch vor der diesjährigen Sommerpause - verdient.

Frage: Gilt die positive Beurteilung auch für Albanien?

Antwort: Auch Albanien hat bezüglich der mit den Mitgliedstaaten vereinbarten Kriterien gute Fortschritte erzielt - die umfassende Justizreform ist beispielgebend. Daher sollte auch die berechtigte Erwartungshaltung Albaniens von den EU-Staaten gewürdigt werden. Allerdings müssen die Anstrengungen zum Beispiel zur Korruptionsbekämpfung und zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität - also in Bereichen, die im besonderen Blickfeld der Mitgliedstaaten stehen - weiter verstärkt werden.

Frage: Länder wie Frankreich stehen einer neuerlichen EU-Erweiterung eher kritisch gegenüber. Sind sie optimistisch, dass die EU-Staaten am Ende ihrer Empfehlung folgen werden?

Antwort: Die Beitrittsperspektive für alle sechs Länder des Westbalkan wurde von den EU-Mitgliedstaaten beim Gipfel in Sofia erst letztes Jahr wieder einstimmig bekräftigt. Und das ist im ureigensten Interesse der Union. Denn wenn wir nicht dauerhaft Stabilität in unsere unmittelbare Nachbarschaft exportieren, werden wir Instabilität importieren.

Frage: Was sind die Konsequenzen, wenn es trotz der positiven Empfehlung der EU-Kommission kein grünes Licht geben wird?

Antwort: Es geht um die Glaubwürdigkeit der EU. Die Mitgliedstaaten selbst haben den Juni als Datum für die Entscheidung über die Eröffnung der Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien festgelegt. Eine Verschiebung und die Nichtanerkennung objektiv erbrachter Fortschritte seitens der Beitrittskandidaten hätte dramatische Folgen für die betroffenen Länder und die gesamte Region. Es würde quasi einen negativen Dominoeffekt bewirken. Denn welche Motivation hätten die Westbalkan-Länder, harte Reformen durchzuführen oder Konflikte, wie jenen zwischen Kosovo und Serbien, beizulegen, wenn sie dafür keinen Schritt auf ihrem Weg zur EU weiterkommen?

Für Nordmazedonien wäre die Verweigerung oder Verschiebung der Eröffnung der Beitrittsverhandlungen besonders riskant. Das Land hat seit einem Jahrzehnt positive Empfehlungen der Kommission zur Eröffnung der Beitrittsverhandlungen erhalten, nur aufgrund des Namensstreites kam es nie dazu. Wenn es jetzt, nach Lösung eben dieses dreißigjährigen Konfliktes und trotz der geleisteten Reformen, wieder enttäuscht wird, besteht die Gefahr der internen Destabilisierung mit entsprechenden Folgen auch für die Region.

Um es auf den Punkt zu bringen: Nur mit einer glaubwürdigen Politik wird es gelingen, den Reformprozess am Westbalkan voranzutreiben und unseren Einfluss in der Region zu bewahren.

ZUR PERSON: Der Österreicher Johannes Hahn ist seit 2010 Mitglied der EU-Kommission. Nach vier Jahren als EU-Kommissar für Regionalpolitik bekam er 2014 die Zuständigkeit für die Europäische Nachbarschaftspolitik und die Erweiterungsverhandlungen. Hahn ist Mitglied der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP). Für sie war er in seiner Heimat unter anderem Wissenschaftsminister. Hahn ist 61 Jahre alt und Vater eines erwachsenen Sohnes./aha/DP/zb

