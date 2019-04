Peking - Vor Beginn des "Seidenstrassen"-Gipfels in Peking hat Bundespräsident Ueli Maurer das umstrittene Projekt von China verteidigt. Die Milliardeninvestitionen in Infrastrukturen um den Globus schafften Arbeit und Sicherheit. Wo Wohlstand entstehe, gebe es weniger Kriege.

Sicher verfolge China bei dem Vorhaben auch eigene Interessen, sagte der 68-jährige Finanzminister in einem Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung" vom Freitag. "Das hat jede Weltwirtschaft." Das könne man China nicht absprechen, aber auch nicht vorwerfen.

Warnung vor Schuldenfalle ohne politischer Abhängigkeit

Mit Staats- und Regierungschefs sowie Repräsentanten aus mehr als 100 Ländern beginnt am Freitag in Peking der Gipfel zu Chinas Initiative für den Bau einer "Neuen Seidenstrasse". Mit Milliardeninvestitionen in Strassen, Schienenwege, Häfen und andere Infrastrukturprojekte will China neue Wirtschaftskorridore nach ...

