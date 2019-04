Daimler kündigte an, in diesem Jahr kein Geld an Parteien zu spenden. Die richtige Entscheidung? Oder sollten Unternehmen an Parteien spenden? Ein Pro und Contra.

Sollen Unternehmen an Parteien spenden? Ja!

Sven BöllVerschwörungstheoretiker haben es gerade nicht leicht: Daimler kündigte an, in diesem Jahr kein Geld an Parteien zu spenden - und das nur wenige Tage nachdem die Autoindustrie milliardenschwere Staatshilfen zur Erfüllung der Klimaziele forderte! Wäre es da nicht geschickter gewesen, mit dem Stuttgarter "Mir gäbet nix" zu warten, bis in Berlin die bestellten Subventionen vom Bundestag abgenickt worden sind?

Tja, wenn es nur so einfach wäre. Leider ist die Sache komplizierter. Dass Parteien brav täten, was sich spendable Unternehmen wünschen, würde eine hohe Abhängigkeit der politischen von den wirtschaftlichen Organisationen voraussetzen. Die gibt es jedoch nicht.

Die Spenden von juristischen Personen beliefen sich 2017 ...

