FRANKFURT (Dow Jones)--Belastet von schwächeren Autoverkäufen hat Daimler auch im ersten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet. Zudem verzeichnete der DAX-Konzern im Geschäft mit Lkw ein geringeres Ergebnis, obwohl der Umsatz spürbar zunahm. Im Bus- und Van-Geschäft fiel zum Jahresstart sogar ein Verlust an. Die Stuttgarter begründeten das schwache Abschneiden insgesamt mit rückläufigem Autoabsatz und höheren Rohmaterialpreisen. Den Ausblick für dieses Jahr bestätigte der Konzern aber.

Der Umsatz lag in den drei Monaten laut Mitteilung mit 39,70 Milliarden Euro in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Analysten hatten einen Umsatzrückgang von 2 Prozent erwartet. Im mit Abstand wichtigsten Geschäftsfeld Premiumautos sanken die Erlöse wegen rückläufiger Verkäufe besonders in Europa um 8 Prozent auf 21,20 Milliarden Euro. Im Lkw-Geschäft zogen die Erlöse dagegen um 11 Prozent an.

Das operative Ergebnis (EBIT) brach wegen einer Vielzahl von Belastungen um 16 Prozent auf 2,80 Milliarden Euro ein. Nach Steuern und Dritten verdiente Daimler 2,095 Milliarden nach 2,273 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten unter dem Strich nur mit 1,973 Milliarden Euro gerechnet.

Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte die Daimler AG. Demnach sollen sowohl der Absatz, der Umsatz als auch das EBIT leicht steigen.

April 26, 2019

