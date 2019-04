Gestoppte bzw. gedrehte Serien: DAX -0,25% auf 12282,6, davor 9 Tage im Plus (3,9% Zuwachs von 11850,6 auf 12313,2), Qualcomm Incorporated -2,03% auf 85,07, davor 8 Tage im Plus (55,33% Zuwachs von 55,9 auf 86,83), Home24 -3,31% auf 6,42, davor 7 Tage im Plus (30,2% Zuwachs von 5,1 auf 6,64), LEG Immobilien -1,87% auf 104,8, davor 5 Tage im Plus (4,3% Zuwachs von 102,4 auf 106,8), Gazprom -2,36% auf 4,377, davor 5 Tage im Plus (3,82% Zuwachs von 4,32 auf 4,48), Hellenic Exchanges +0,34% auf 4,42, davor 5 Tage im Minus (-4,56% Verlust von 4,61 auf 4,4), Fabasoft +1,15% auf 17,55, davor 5 Tage im Minus (-1,98% Verlust von 17,7 auf 17,35), PostNL +0,92% auf 2,3, davor 5 Tage im Minus (-9,06% Verlust von 2,51 auf 2,28), Rheinmetall -0,78% auf 101,55, davor 4 Tage im Plus (2,09% Zuwachs von ...

