DIC Asset AG: Aktionäre unterstreichen Vertrauen in die Unternehmensentwicklung - rund 50% Annahmequote für die Aktiendividende DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Dividende DIC Asset AG: Aktionäre unterstreichen Vertrauen in die Unternehmensentwicklung - rund 50% Annahmequote für die Aktiendividende 26.04.2019 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presseinformation DIC Asset AG: Aktionäre unterstreichen Vertrauen in die Unternehmensentwicklung - rund 50% Annahmequote für die Aktiendividende * Aktiendividende mit rund 50% angenommen, Plus von 13% gegenüber Vorjahr * Eigenkapitalstärkung um 16,1 Mio. Euro für weiteres Wachstum * Ausgabe 1.687.527 neuer Stückaktien (ca. 2,4% Kapitalerhöhung) Frankfurt am Main, 26. April 2019. Die DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen hat das Angebot einer Aktiendividende für das Geschäftsjahr 2018 mit einer Annahmequote von nahezu 50% erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt werden 1.687.527 voll dividendenberechtigte neue Stückaktien ausgegeben, die voraussichtlich ab dem 30. April 2019 in die Depots der Aktionäre eingebucht und in die bestehende Notierung für die Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Höhe des gezeichneten Kapitals der DIC Asset AG beläuft sich nach Ausgabe der neuen Aktien auf 72.213.775 Euro und ist damit um ca. 2,4% gestiegen. "Die hohe Annahmequote von nahezu 50% stellt eine Steigerung zum Vorjahr dar und ist für uns ein starker Vertrauensbeweis. Die positive Rückmeldung zur Aktiendividende zeigt, dass unsere Aktionäre von der Werthaltigkeit ihres Investments in die DIC Asset AG überzeugt sind und dieses weiter ausbauen wollen. Das Eigenkapital des Unternehmens wächst um 16,1 Mio. Euro, die wir für weiteres Wachstum verwenden werden", kommentiert die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges den Abschluss des Angebots. Wie im Vorjahr bestand für alle Aktionäre ein Wahlrecht, die Dividende in bar oder in Form neuer Aktien zu erhalten. Die Bardividende wird voraussichtlich am 29. April 2019 ausgeschüttet. Insgesamt wurden 35,1 Mio. anteilige Dividendenansprüche in Höhe von 0,46 Euro je Aktie in neue Aktien des Unternehmens getauscht. Zur Erfüllung möglicher Steuerpflichten werden 0,02 Euro je Aktie bar ausgeschüttet. Der Bezugspreis lag bei 9,57 Euro und das Bezugsverhältnis bei 20,8 zu 1. Rund 90% der Ausschüttung erfolgte steuerfrei. Die Gesamtdividende für das Geschäftsjahr 2018 beträgt 0,48 Euro je Aktie, was einer Dividendenrendite von 5,3% auf den Jahresschlusskurs 2018 entspricht. Informationen zur DIC Asset AG finden sie im Internet unter www.dic-asset.de. Investor Relations & Corporate Communications DIC Asset AG Nina Wittkopf Leiterin Investor Relations & Corporate Communications Neue Mainzer Straße 20 - MainTor 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1462 Fax +49 69 9454858-9399 ir@dic-asset.de Über die DIC Asset AG: Die DIC ist eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen und spezialisiert auf Gewerbeimmobilien. Mit rund 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist das Unternehmen mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 178 Objekte mit einem Marktwert von rund 5,6 Mrd. Euro. Mit ihrem hybriden Geschäftsmodell fokussiert sich die DIC auf die Geschäftsbereiche Commercial Portfolio, Funds und Other Investments. Dabei nutzt die DIC eine eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz Wertsteigerungspotenziale in den Geschäftsbereichen zu heben und Erträge zu steigern. Im Bereich Commercial Portfolio (1,7 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet Erträge aus dem Management und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios. Der Bereich Funds (1,8 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet Erträge aus der Tätigkeit als Emittent und Manager von Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Investoren. Der Geschäftsbereich Other Investments (2,1 Mrd. Euro Assets under Management) führt strategische Beteiligungen, die Bewirtschaftung von Immobilien ohne eigene Beteiligung, Beteiligungen bei Projektentwicklungen und Joint-Venture-Investments zusammen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. (Stand: 31.12.2018) 26.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DIC Asset AG Neue Mainzer Straße 20 * MainTor 60311 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 9454858-1462 Fax: +49 69 9454858-9399 E-Mail: ir@dic-asset.de Internet: www.dic-asset.de ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A1TNJ22, DE000A12T648 WKN: A1X3XX, A1TNJ2, A12T64 Indizes: S-DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg