Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Der Autokonzern habe einen trägen Start ins Jahr hingelegt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Vorstand sei aber stark auf die Steigerung der Margen im Pkw- und Lkw-Geschäft fokussiert. Dies sei ein klarer Unterschied zu den Wettbewerbern in der Oberklasse./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2019 / 07:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2019 / 07:14 / BST

ISIN DE0007100000

