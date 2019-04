Bei den Gesprächen zwischen dem Kraftwerksbetreiber Uniper und seinem finnischen Großaktionär Fortum gibt es noch keine konkreten Ergebnisse. Dies brauche noch Zeit, erklärte Fortum-Chef Pekka Lundmark am Freitag anlässlich der Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal in Espoo. Die Gespräche über verschiedene Formen der künftigen Zusammenarbeit kämen jedoch gut voran. Fortum hält aktuell knapp 50 Prozent an Uniper.

Im ersten Quartal stieg der Umsatz von Fortum von rund 1,6 Milliarden auf knapp 1,7 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Steuern sank jedoch von 493 Millionen auf 424 Millionen Euro. Zwei Faktoren hätten dabei das Quartal geprägt, so Lundmark. Höhere Strompreise sowie eine niedrigere Produktion in der Wasserkraft, die die positiven Preiseffekte nahezu aufgehoben hätten. Die Wasserreserven hätten aufgrund von Trockenheit unter Normalniveau gelegen./nas/jha

