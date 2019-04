Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Wirecard nach Zahlen von 170 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank des guten Laufs bei Neuabschlüssen sowie der neuen Partnerschaft mit Softbank blieben die Aussichten stark, schrieb Analyst Antonin Baudry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob zudem die moderate Bewertung der Papiere hervor. Probleme sieht Baudry aber weiterhin bei der Unternehmenskommunikation./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-04-26/08:41

ISIN: DE0007472060