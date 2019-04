Es lief zuletzt so gut, doch nun rutschte Tesla wieder zurück in alte Muster: Der Elektroautobauer weist für das vergangene Quartal einen Verlust in Höhe von mehr als 700 Millionen US-Dollar aus. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich zwar von 3,4 auf über 4,5 Milliarden US-Dollar. Doch im Vergleich zum Vorquartal ist das ein Rückgang von mehr als einem Drittel. Tesla begründet den Rückgang mit Auslieferverzögerung für das ("Hoffnungs-") Model 3. Viele Fahrzeuge in Europa. ...

