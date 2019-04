Thun (awp) - Der Solarzulieferer Meyer Burger verkleinert seine Geschäftsleitung weiter. Der Verkaufschef (Chief Commercial Officer CCO) Michael Escher tritt per Ende Juni zurück. Damit wird die Geschäftsleitung künftig noch drei Personen umfassen wird, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Meyer Burger habe bereits im Oktober bei der Ankündigung seines Transformationsprogramms auch eine Anpassung der Geschäftsleitung angekündigt, heisst es in der Mitteilung. Die Transformation verlaufe derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...