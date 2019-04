Von Donato Paolo Mancini

BARCELONA (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Sanofi hat zum Jahresauftakt Umsatz und Nettoergebnis gesteigert und seine Jahresprognose bestätigt. Profitiert hat das französische Unternehmen von Investitionen in den Bereich Spezialmedizin. An den Märkten kommen die Zahlen gut an. Marktteilnehmer rechnen mit steigenden Kursen. Vorbörslich zieht der Kurs um etwa 1 Prozent an.

Das Business Nettoergebnis, eine wichtige bereinigte Kennzahl des Konzerns, verbesserte sich währungsbereinigt um 9 Prozent auf 1,77 Milliarden Euro bzw. 1,42 Euro je Aktie. Das Nettoergebnis stieg auf IFRS-Basis um 11,9 Prozent auf 1,14 Milliarden Euro bzw. 0,91 Euro je Aktie. Der Umsatz erhöhte sich um 6,2 Prozent auf 8,39 Milliarden Euro, gestützt von den Bereichen Spezialmedizin und Impfstoffen. Die Erlöse im Bereich Diabetes fielen hingegen um 6,9 Prozent. Analysten hatten einen Konzernumsatz von 8,45 Milliarden Euro erwartet.

Der Vorstand bestätigt seinen Ausblick auf das laufende Jahr für das Business-Ergebnis je Aktie und erwartet weiter einen Anstieg zwischen 3 und 5 Prozent.

Sanofi erwarte keine größeren Auswirkungen aus der zunehmenden Rhetorik rund um eine Gesundheitsreform in den USA, so Finanzvorstand Jean-Baptiste de Chatillon. Die US-Demokraten hatten einen "Medicare for All"-Plan vorgelegt, der den Sektor auf den Kopf stellen könnte.

