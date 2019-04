Endlich sind sie da - die Wirecard (WKN: 747206)-Zahlen. Lange waren sie angekündigt, zwischenzeitlich sogar verschoben. Doch nun, an diesem 25.04.2019, veröffentlichte Wirecard endlich seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr 2018. Viele Investoren dürften inzwischen gespannt sein, was diese Zahlen denn nun beinhalten und ob dieses Zahlenwerk endlich einen Riegel vor die Causa Wirecard schiebt, die in den vergangenen Wochen und Monaten immer mal wieder das Papier belastete. Daher lass uns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...