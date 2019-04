Einen Blick wert sind die aktuellen Kursverläufe am Devisenmarkt: So fällt die türkische Lira weiter ab. Kommt es zu einer neuen Währungskrise in den Schwellenländern?

Die Oster-Rally ist beendet, nach dem gestrigen Minus ist der Dax im Korrekturmodus. Der ist auch zur Eröffnung am heutigen Freitag nicht beendet. Der deutsche Leitindex notiert in den ersten Handelsminuten praktisch unverändert bei 12.283 Zählern.

Nach neun Tagen mit Kursgewinnen schloss der Dax am gestrigen Donnerstag mit 12.282 Punkten 0,25 Prozent tiefer. Am Mittwoch dieser Woche hatte die Frankfurter Benchmark mit 12.350 Zählern noch ein neues Jahreshoch erreicht.

Interessanter als der moderate Kursrückgang waren die gestrigen Begleiterscheinungen. Lediglich zehn Titel aus dem Dax konnten Gewinne verbuchen, während 20 Kursrückgänge hinnehmen mussten. Dieses Ungleichgewicht betraf auch den breiten deutsche Aktienmarkt.

Das gehandelte Volumen bei den Verliereraktien war gegenüber den Gewinneraktien war rund 40 Prozent höher. Ein Indiz, dass der Dax auf Korrekturkurs bleibt.

Ein auf den ersten Blick freudige Nachricht kommt aus Washington: US-Präsident Donald Trump will Chinas Staatschef Xi Jinping bald im Weißen Haus empfangen. Das erklärte Trump am Donnerstag. Ein solches Treffen könnte ein Anlass sein, um eine mögliche Vereinbarung im Handelsstreit zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten der Welt zu präsentieren.

Doch ob diese Nachricht die Märkte weiter beflügeln dürfte, ist eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass der konkrete Termin die Korrektur einleiten dürften. "Kaufe bei Gerüchten, verkaufe bei Fakten", beschreibt diese Börsenweisheit ein altbekanntes Phänomen an den Aktienmärkten.

Einen Blick wert sind die Kursverläufe am Devisenmarkt: Der Euro ist gegenüber dem US-Dollar auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr gefallen und notiert aktuell bei 1,1137. Bisher war 1,12 Dollar eine wichtige Haltemarke. Entscheidend für den weiteren Kursverlauf dürfte heute die neuen Zahlen zum Wirtschaftswachstum in den USA sein.

Auch der anhaltende Verfall der türkischen Lira ist ernst zu nehmen. Denn der Kursverfall geht weiter: Aktuelle Mittlerweile kostet ein Euro 6,6406 - ein Minus von weiteren 0.7 Prozent bereits im frühen Handel.

Die Lira verlor gestern deutlich, nachdem die Zentralbank einen Schlüsselsatz aus ihrer Erklärung entfernt hatte. Sie versprach nicht mehr, bei Bedarf eine zusätzliche Straffung der Geldpolitik vorzunehmen.

"Jeden Tag, an dem die Lira schwächer wird, werden sich die Inflationsindikatoren und die Belastung durch Wechselkursverpflichtungen erhöhen", meinen die Devisenanalysten der Commerzbank und fragen sich: "Lira - der Keim der nächsten Krise?" Schließlich stand Anfang 2018, als der Euro rund 7,5 Lira kostete, das Thema "Krise der Schwellenländer" auf der Agenda.

Blick auf die Einzelwerte

Deutsche Bank: Die Deutsche Bank hat im ersten Quartal unter dem Strich einen Gewinn von 201 Millionen Euro eingefahren und damit die Erwartungen des Finanzmarktes klar übertroffen. Im vergangenen Jahr hatte das Ergebnis nach Steuern bei 120 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...