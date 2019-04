Potenzielle Anwender stellen immer seltener die Frage nach dem Sinn von IIoT und Cloud-Lösungen. Sie sind beim ‚Wie' angelangt: Wie bringt man sensible Daten sicher in die Cloud? Was muss man beachten, welche Stolperfallen gibt es? Ob Fertigungsunternehmen, Maschinen-, Gerätebauer oder Systemintegratoren, alle stehen daher vor der Herausforderung, eine Cloudanbindung in Anlagen oder Geräten zu integrieren, oder zumindest als Option vorzusehen. In der Regel liegt die Kernkompetenz aber in ganz anderen Bereichen als in der Datenkommunikation. Lösungen 'out of the box' sind daher gefragt, die Arbeit abnehmen und eine sichere Datenkommunikation gewährleisten. Die Kommunikationsexperten von HMS haben dafür verschiedene Lösungen entwickelt, die sich per Konfiguration an die individuellen Bedürfnisse anpassen lassen. In Sachen Cloud gibt es in vielen Unternehmen häufig schon eine grundsätzliche Entscheidung, welchen Anbieter ein Unternehmen generell nutzt. Diese Vorgabe kommt meist aus der IT heraus und gilt dann auch für die Fertigungsebene.

Manche Unternehmen entscheiden sich wiederum ganz bewusst dafür, Daten nicht in einer externen Cloud abzulegen, sondern setzen auf eine On-Premises-Lösung (On Premises: in den eigenen Räumlichkeiten, lokal) Der häufigste Grund: Sie wollen ihre kritischen Daten nicht außer Haus geben und in die Hände ...

Den vollständigen Artikel lesen ...