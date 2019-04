Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Macron räumt "Unstimmigkeiten" mit Merkel ein

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat "Unstimmigkeiten" mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eingeräumt. Beim Brexit und bei der Klimapolitik sei er mit Merkel nicht auf einer Linie, sagte der Staatschef am Donnerstag in Paris. Auch bei der europäischen Handelspolitik gebe es Meinungsunterschiede. Macron sprach von "fruchtbaren Konfrontationen", an deren Ende immer der Wille zu einem Kompromiss stehe.

Weber bekräftigt Ablehnung von Gas-Pipeline-Projekt Nord Stream 2

EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU) hat seine Ablehnung des Pipeline-Projekts Nord Stream 2 bekräftigt. Im ZDF-Morgenmagazin sagte er, er vertrete bereits "seit Jahren" die Position, "dass es in Sachen Abhängigkeit gegenüber Russland nachdenkenswert ist, ob es wirklich neuer Röhren bedarf, ob wir nicht in der Welt schauen sollten, andere Ressourcen zu finden, mit denen wir unseren Gasbedarf stillen können".

Macron will Steuern senken und Referenden erleichtern

Als Antwort auf die mehr als fünfmonatigen Sozialproteste der "Gelbwesten" will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Steuern senken und Referenden erleichtern. Der Staatschef kündigte am Donnerstag in Paris eine "deutliche" Senkung der Einkommensteuer an. Zudem deutete der 41-Jährige eine mögliche Rückkehr zur Vermögensteuer an, die seine Regierung weitgehend abgeschafft hatte. Die Maßnahme werde im kommenden Jahr überprüft, sagte er im Elysée-Palast.

Frankreichs Präsident Macron will Elitehochschule ENA schließen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich für die Schließung der berühmten Elitehochschule ENA ausgesprochen. Er sagte am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Paris, für eine Reform des öffentlichen Dienstes müsse "unter anderem die ENA abgeschafft" werden. Die ENA, die Macron selbst besucht hat, ist seit Jahrzehnten eine führende Institution in Frankreich, an der die Führungskräfte für Wirtschaft und Politik ausgebildet werden.

EU und Japan wollen auf Regeln basierende Weltordnung verteidigen

Nach dem Inkrafttreten ihres Freihandelsabkommens haben Japan und die EU den Willen bekräftigt, gemeinsam eine freie und auf Regeln basierende Weltordnung zu verteidigen. Wachsende politische Unsicherheiten und wirtschaftlicher Protektionismus mache die Zusammenarbeit beider Seiten immer wichtiger, sagte der japanische Regierungschef Shinzo Abe am Donnerstag beim EU-Japan-Gipfel in Brüssel. Er warnte gleichzeitig Großbritannien vor den Folgen eines chaotischen Brexits für das Engagement japanischer Unternehmen.

Sozialminister Heil will Verwandte von Behinderten entlasten

Sozialminister Hubertus Heil (SPD) will Angehörige von Menschen mit Behinderung finanziell entlasten. Einem internen Entwurf seines Ministeriums zufolge sollen künftig nur noch Angehörige mit einem Einkommen von jährlich mehr als 100.000 Euro zu Zuzahlungen für die so genannten Eingliederungshilfen verpflichtet werden, berichtete die Süddeutsche Zeitung. Angehörige müssen bislang für Menschen, die behindert sind und deshalb Anspruch auf eine so genannte Eingliederungshilfe haben, mitbezahlen. Bei diesen Hilfen geht es etwa um den staatlich finanzierten Umbau einer barrierefreien Wohnung oder um Gebärdensprachdolmetscher.

Japans Regierungschef: No-Deal-Brexit "mit allen Mitteln" verhindern

Japans Regierungschef Shinzo Abe hat Großbritannien aufgefordert, den Brexit in geregelten Bahnen umzusetzen. Ein No-Deal-Brexit müsse "mit allen Mitteln" verhindert werden, sagte Abe am Donnerstagabend beim EU-Japan-Gipfel in Brüssel. Japanische Unternehmen hätten Großbritannien bisher als "Tor nach Europa" genutzt und deshalb in dem Land investiert. Seine Regierung hoffe deshalb sehr, dass der britische EU-Austritt "reibungslos" verlaufe.

Ukraine ruft UN-Sicherheitsrat in Streit um russische Pässe an

Die Ukraine hat den UN-Sicherheitsrat aufgerufen, im Streit um eine erleichterte Vergabe russischer Pässe an Bürger in der Ostukraine einzuschreiten. Der ukrainische UN-Botschafter Wolodymyr Jeltschenko bezeichnete das russische Vorgehen am Donnerstag als "illegal". Er warnte vor einer "schleichenden Annexion" der Ostukraine.

Kim lädt Putin nach Nordkorea ein

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin beim Gipfeltreffen in Wladiwostok nach Nordkorea eingeladen. Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Freitag, Kim habe Putin vorgeschlagen, das Land "zu einem passenden Zeitpunkt" zu besuchen. Der russische Staatschef habe die Einladung angenommen.

Xi Jinping eröffnet Konferenz zu "Neuer Seidenstraße"

Chinas Staatschef Xi Jinping ist bei einer internationalen Konferenz zur "Neuen Seidenstraße" Bedenken gegen das gigantische Infrastrukturprojekt entgegengetreten. Xi sagte am Freitag zum Auftakt des Treffens in Peking, die Projekte müssten haushaltspolitisch "nachhaltig" sein. Nötig sei auch Transparenz, für Korruption werde es "null Toleranz" geben. Die "Neue Seidenstraße" sei zudem kein "exklusiver Club", betonte Xi.

US-Luftfahrtbehörde beruft internationales Treffen zu Boeing ein

Nach den zwei Abstürzen einer Boeing 737 MAX innerhalb weniger Monate hat die US-Luftfahrtbehörde FAA eine internationale Konferenz zu den Problemen bei diesem Flugzeugtyp einberufen. Für den 23. Mai wurden die Chefs von Aufsichtsbehörden aus aller Welt nach Washington eingeladen, wie ein FAA-Sprecher am Donnerstag mitteilte. Dabei solle das Verfahren erläutert werden, mit dem die FAA eine Wiederzulassung der Maschine für den Flugbetrieb prüfe.

Sri Lankas Präsident: Islamistenchef Hashim bei einem der Anschläge gestorben

Der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge in Sri Lanka, der Islamistenanführer Zahran Hashim, ist nach Regierungsangaben bei einer der Attacken ums Leben gekommen. Sri Lankas Staatschef Maithripala Sirisena sagte am Freitag, die Geheimdienste hätten ihm mitgeteilt, dass Hashim bei dem Anschlag im Luxushotel "Shangri-La" in Colombo gestorben sei. Hashim habe das Selbstmordattentat dort mit einem weiteren Attentäter verübt, dessen Namen Sirisena mit Ilham angab.

Polizeichef von Sri Lanka gibt nach Anschlägen seinen Posten ab

Nach den Selbstmordanschlägen in Sri Lanka legt der Polizeichef des Landes seinen Posten nieder. Pujith Jayasundara habe angesichts von Fehlleistungen im Vorfeld der Anschläge vom Ostersonntag beim amtierenden Verteidigungsminister seinen Rücktritt eingereicht, sagte Staatschef Maithripala Sirisena am Freitag vor Journalisten. Er werde "bald" einen neuen Polizeichef ernennen, fügte der Präsident hinzu. Sirisenas Vorschlag muss dann noch vom Verfassungsrat bestätigt werden.

+++ Konjunkturdaten +++

FRANKREICH

Verbrauchervertrauen Apr 96 (März: 96)

Verbrauchervertrauen Apr PROGNOSE: 96

JAPAN

Kernverbraucherpreise Tokio Apr +1,3% (PROG: +1,1%) gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Apr +1,4% gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Apr +0,3% gg Vm

Industrieproduktion März -0,9% (PROG: -0,1%) gg Vm

Industrieproduktion Jan-März -2,6% gg Vq

Einzelhandelsumsatz März +1,0% gg Vorjahr

Einzelhandelsumsatz Supermärkte März +0,6% gg Vj

Arbeitslosenquote März 2,5% (PROG: 2,4%)

