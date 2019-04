Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Eltville (pts011/26.04.2019/09:05) - Ein goldenes Jahrhundert steht bevor. Das sagt Hans Kleser von G Deutsche Gold AG https://deutsche-gold.ag in seinem Gratis-E-Book. Er ist Investmentexperte und Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. Laut seiner Meinung handelt das Gros der Anleger ohne Know-how auf dem Finanzmarkt und versteht nicht, dass nur wenige Menschen große Gewinne machen. "Vor allem die dreiste Rentenlüge unserer Regierung wird viele Babyboomer in den nächsten Jahren schwer zu schaffen machen, denn es wird ihnen das Geld fürs Alter fehlen", so Hans Kleser. Er möchte deshalb sein Fachwissen in seinem E-Book weitergeben, damit Anleger verstehen, wie lukrativ aktuell Goldanlagen sind. Diese Form von Kapital ist und bleibt sicher. Sie haben jedoch die Möglichkeit, auch in späteren Jahren Geld sicher anzulegen und Gewinne zu machen. Das ist mit Gold und anderen Edelmetallen möglich. Bekanntheit erlangte Hans Kleser speziell durch Auftritte in den Medien, aber auch, weil er den ersten Goldautomaten Deutschlands installierte. Sein E-Book kann auf der Seite https://hans-kleser.de kostenlos heruntergeladen werden. Spezielles Know-how gibt Sicherheit und bringt 12 % Rendite pro Jahr Viele Babyboomer stehen kurz vor der Pensionierung. In Ihrer Jugend musste man sich noch keine Sorgen über die Rente machen. Aber jetzt wird immer klarer, die Rente wird nicht so üppig ausfallen, wie erhofft. Selbst vorzusorgen ist also wichtig. Dabei gilt - besser spät als nie. "Zumindest sollte man sein sauer verdientes Geld in Sicherheit bringen, damit Brexitchaos und Bankencrash nicht den eigenen Notgroschen vernichten", so Kleser. Das E-Book des Investmentexperten vermittelt tiefes Wissen in Bezug auf das Geld- und Goldsystem. Dadurch können Anleger die genauen Zusammenhänge besser beurteilen und ihr Vermögen gewinnbringender in Gold und andere Edelmetalle anlegen. Dazu sagt Hand Kleser, es sei ihm wichtig, dass seine Leser verstehen, welche goldene Chance das kommende Jahrhundert bietet. So können sie für die Zukunft besser vorsorgen. Denn Gold ist nicht nur sichere Anlage, sondern bringt auch saftige Renditen von 12 % p. a. Wird diese Gelegenheit genutzt, kann man sein Vermögen steigern. Wer sich dieses Wissen jedoch nicht aneignet, wird an Vermögen einbüßen, so Kleser. Seit vielen Jahrtausenden ist der Goldwert stabil geblieben mit Aussicht auf Gewinne Der Investmentexperte Hans Kleser will seine Kunden dabei unterstützen, ihre Werte abzusichern. Bei seinem Unternehmen G Deutsche Gold AG haben sie die Möglichkeit, ihr Vermögen nach Bedarf individuell anzulegen - nämlich in Gold und anderen physischen Werten. Dazu gehören nun auch Palladium und Rhodium. In dieser Hinsicht handelt das Unternehmen gemäß seiner Philosophie, durch Werte, eine nachhaltige Verantwortung zu übernehmen. Hans Kleser ist ehemaliger Direktionsleiter der Deutschen Vermögensberatung, Fondsmanager und Landesdirektor einer Versicherung. Daher weiß er, wie vergänglich Geld ist, Gold und andere Goldwerte dagegen auch in Krisenzeiten Sicherheit bieten. Hinzu kommen die hohen möglichen Renditen, die durchschnittlich gesehen bei etwa zwölf Prozent jährlich liegen. Er ist der Meinung, dass Gold durch keinen anderen Wert ersetzt werden kann, auch zukünftig nicht. (Ende) Aussender: G Deutsche Gold AG Ansprechpartner: Hans Kleser Tel.: +49 6123 6880701 E-Mail: h.kleser@deutsche-gold.ag Website: www.deutsche-gold.ag Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190426011

