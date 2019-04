Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Schlussquartal 2018 betrug die Wachstumsrate des US-BIPs annualisiert 2,2%, so die Analysten der Helaba.Einen wesentlichen Anteil daran habe der private Konsum gehabt, der mit 2,5% expandiert und so rund 1,7%-Punkte des BIP-Wachstums beigesteuert habe. Darüber hinaus hätten die Investitionen außerhalb des Wohnungsbaus einen nennenswerten Beitrag geliefert. Dieses Bild dürfte sich ändern, obwohl mit einer etwa auf Vorquartalsniveau liegenden Wachstumsrate zu rechnen sei. Vor allem der Schwungverlust des privaten Konsums im Winter stelle einen Unsicherheitsfaktor dar, da zudem erst Januarwerte für die Entwicklung im ersten Quartal zur Verfügung stünden. Erst am Montag der kommenden Woche würden die Februar- und März-Daten bekannt gegeben. Hier wirke der "government shutdown" immer noch nach. ...

