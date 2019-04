Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die schwedische Riksbank hat gestern erneut unter Beweis gestellt, dass sie im internationalen Vergleich zu einer eher lockeren Geldpolitik tendiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zwar plane die Notenbank weiter als nächsten Schritt eine Leitzinsanpassung von derzeit -0,25% auf 0% durchzuführen, erwarte eine solche Erhöhung nun aber später als zuvor. So würden die Währungshüter eine Anhebung nun entweder für Ende 2019 oder Anfang 2020 unterstellen, eine zweite, ursprünglich für 2020 vorgesehene Zinserhöhung sei sogar komplett aus den Prognosen gestrichen worden. Dabei habe sich die schwedische Wirtschaft bis zuletzt noch relativ solide gezeigt und auch die schwedische Notenbank rechne mit einem robusten BIP-Wachstum von 1,7% (zuvor: 1,3%) in diesem bzw. von 1,9% im nächsten Jahr. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...