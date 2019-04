Der Erfinder des Solidaritätszuschlags Theo Waigel fordert das Aus für die Sonderabgabe, kritisiert die Europapolitik der Berliner Regierung - und will Konzernen das Steuersparen verleiden.

WirtschaftsWoche: Herr Waigel, Sie sind als Bundesfinanzminister der Neunzigerjahre einer der Väter des Euro. Besteht zum 20. Geburtstag der Gemeinschaftswährung Anlass zu Glückwünschen?Theo Waigel: Ist das eine ernsthafte Frage?

Absolut.Natürlich ist der Euro ein Erfolg. Für ein faires Urteil muss man sich doch immer fragen, was ohne Euro passiert wäre. Nach der Finanzkrise 2008/09 hätte die D-Mark massiv aufgewertet, das Wachstum wäre genauso wie die Exporte nach unten gegangen, die Arbeitslosigkeit und das Haushaltsdefizit nach oben. Diese veritable Wirtschaftskrise ist durch den Euro verhindert worden.

War es ein Fehler, Italien aufzunehmen? Das Land sorgt gerade mal wieder für eine Menge Ärger.Es war im Rückblick sicherlich falsch, Griechenland aufzunehmen. Aber ohne Italien wäre es kaum gegangen. Und damals hatte das Land verantwortungsbewusste Politiker.

Das heißt: Jetzt nicht mehr?Ich sehe die politische Führung äußerst kritisch. Aber die Finanzstatik ist besser, als wir denken.Der Schuldenstand Italiens ist nach Griechenland der zweithöchste der Euro-Zone. Er beträgt mehr als 130 Prozent der Wirtschaftsleistung.Das stimmt. Aber die private Verschuldung ist nicht schlechter als bei uns. Und die implizite Staatsschuld ist sogar geringer als die deutsche...…also die Verschuldung des Staates inklusive Zahlungsverpflichtungen wie Renten.Jene implizite Verschuldung liegt in Deutschland bei 150 Prozent, in Italien nur bei 130 Prozent. Kennen Sie den Grund für dieses überraschende Ergebnis?

Helfen Sie uns.Seit dem Eintritt in die Währungsunion haben die Regierungen in Rom immer wieder Kürzungen im Sozialbereich beschlossen. Aber die Reformen traten nie kurz darauf in Kraft, sondern meistens erst Jahre später. Das hat dazu geführt, dass die meisten Leute sie nicht bemerkt haben.

Und dieses Rezept empfehlen Sie für Deutschland?Ob es hier funktionieren würde, bezweifle ich. Aber dumm ist es nicht. Denn dadurch wurde ohne große Diskussionen peu à peu der Sozialstaat reformiert.

Ist bei der Währungsunion denn weitgehend alles so gekommen, wie Sie es erwartet haben?Nein, auch ich habe mich getäuscht ...

