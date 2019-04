Das Unternehmen unterstützt Anbieter beim Schutz von Embedded-Geräten und hat bislang 150 Schwachstellen entdeckt, von denen mehr als 1,5 Milliarden IoT-Geräte weltweit betroffen sind

VDOO Connected Trust Ltd., Wegbereiter im Bereich Sicherheitsautomatisierung für Embedded-Geräte, hat 32 Millionen US-Dollar durch eine Series-B-Finanzierung unter der Leitung der Risikokapitalgesellschaften WRVI Capital und GGV Capital und Beteiligung des Unternehmens NTT DOCOMO Ventures, das der Runde aufgrund einer früheren erfolgreichen Zusammenarbeit beigetreten ist, MS&AD Ventures, einem Unternehmen einer weltweit tätigen Cyber-Versicherungsgesellschaft, und dem strategischen Einzelinvestor Avigdor Willenz, Gründer von Galileo Technologies und Annapurna Lab, eingesammelt. 83North, Dell Technology Capital und David Strohm, der die Erstfinanzierung des Unternehmens leitete, waren ebenfalls an der B-Runde beteiligt.

Mithilfe der Finanzierung wird VDOO die Verbreitung seiner IoT-Sicherheitsplattform auf dem Markt steigern und gleichzeitig seine technischen Kompetenzen erweitern können. Gleichzeitig hat das Unternehmen die Weichen gestellt, die branchenweit erste durchgängige Sicherheitslösung für Embedded-Geräte aller Art zu werden. Mit dieser Runde erhöhen sich die Mittel des Unternehmens auf insgesamt 45 Millionen US-Dollar.

"Da die bereits eingesetzten Embedded-Geräte nicht nur Daten sammeln, sondern auch unsere physische Umgebung steuern und sich sowohl auf den Geschäftsbetrieb als auch unser Privatleben auswirken, ist es schwer vorstellbar, wo all diese Geräte in der Zukunft genutzt werden können", sagte Netanel Davidi, Co-CEO und Mitbegründer von VDOO. "In der Realität sind Geräte sehr anfällig und es besteht eine reale Möglichkeit, dass sie in naher Zukunft einem massiven Angriff ausgesetzt sein werden. Unsere Vision ist es, sie sicherer zu machen und den Aufbau einer automatisierten Sicherheitsplattform fortzusetzen, die den Anforderungen einer immer stärker vernetzten Welt gerecht wird. Unternehmen, Normungsgremien, Aufsichtsbehörden und Cyberversicherern ist bewusst, dass ein Wandel stattfinden muss und Sicherheit für die vernetzte Umwelt von entscheidender Bedeutung ist. Mithilfe der Mittel können wir die Aufklärung des Marktes beschleunigen, indem wir eng mit diesen Gremien zusammenarbeiten, um einen wesentlichen Paradigmenwechsel für die Sicherheit von Embedded-Geräten herbeizuführen."

Mit den Mitteln wird die Produktinnovation in Form umfangreicher automatisierter Analysefunktionen beschleunigt. Dazu zählt die Erkennung von Zero-Day-Schwachstellen, die Geräteanbieter in die Lage versetzt, beispiellose Sicherheitsstufen sowohl für Neu- als auch Altgeräte passgenau zu implementieren. Darüber hinaus wird die Runde den Ausbau eines schnell wachsenden Partner- und Vertriebsnetzes fördern, dem bereits NTT Advanced Technologies, Macnica, DNP und Fujisoft in Japan angehören. Die Partner von VDOO helfen IoT-Herstellern, ihre Geräte einfach zu sichern, die Sicherheitserwartungen ihrer Kunden zu erfüllen und den neuen behördlichen IoT-Anordnungen und Branchennormen zu entsprechen.

"VDOO ist von allen Start-ups für Embedded-Systeme der erste, der einen einzigartigen, ganzheitlichen Ansatz mit Fokus auf die Gerätehersteller einführt, denen bei der grundlegenden Sicherung von Geräten eine fundamentale Rolle zukommt", sagte Lip-Bu Tan, Gründungspartner von WRVI Capital, einem führenden internationalen Wagnisunternehmen mit Schwerpunkt auf OEMs (Original Equipment Manufacturers) von Embedded-Systemen, Hard- und Software. "Wir freuen uns, die Technologie von VDOO und das außergewöhnliche Team zu unterstützen, das hochmoderne Instrumente entwickelt hat, mit denen die Anbieter in die Lage versetzt werden, die Geräte so weit wie möglich ohne eigenes Sicherheits-Know-how zu schützen zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten erlebe ich weltweit bei vielen Treffen mit führenden OEMs und großen Software-Unternehmen kontinuierlich ein klares Verlangen nach Sicherheit."

"VDOO bietet eine einzigartige durchgängige Sicherheitsplattform, die auf den weltweiten Vernetzungstrend und die neuen, auf Embedded-Geräte abzielenden Bedrohungen reagiert, um als wesentliche Voraussetzung für eine umfassende Verbreitung von vernetzten Geräten für Sicherheit zu sorgen. Mit seinen vielfältigen Fähigkeiten konnte VDOO weltweit Kunden gewinnen, darunter viele Top-Marken. Ferner passt VDOO mit seiner Fähigkeit, von externen Lieferanten verursachte Schwachstellen aufzudecken und zu mildern, perfekt zu unserer Investmentstrategie für die Sicherheit der Lieferkette", sagte Glenn Solomon, Managing Partner bei GGV Capital. "Mit dieser Finanzierung sowie der ausgezeichneten Technologie des Unternehmens, den qualifizierten Unternehmern und einem der besten Teams, das wir kennen, wird VDOO in die Lage versetzt, seine Führungsposition im Bereich der IoT-Sicherheit zu behaupten, sich räumlich auszudehnen und gleichzeitig die Entwicklung seiner Spitzentechnologie fortzusetzen."

Mithilfe der Automatisierungsplattform von VDOO können IoT-Hersteller das Sicherheitsniveau skalierbar anheben, indem sie nur gerätespezifische Sicherheitsanforderungen umsetzen, die dem Anbieter Schritt für Schritt kostengünstig helfen, die Sicherheitsbedrohungen zu mildern. Die Sicherheitsanforderungen sind in gängige Aufgabenmanagement- und Entwicklungsumgebungen integriert. Darüber hinaus verbessert die Technologie von VDOO die Sicherheit des Geräts noch weiter, indem automatisch maßgeschneiderte gerätespezifische Mikroagenten für den aktiven Echtzeitschutz vor bekannten und unbekannten Bedrohungen, einschließlich der Ausnutzung von Schwachstellen mit fortschrittlichen Methoden, generiert werden.

Wirkungsforschung von VDOO

Die einzigartige Sicherheitsautomatisierungstechnologie von VDOO erstellt mithilfe maschineller Lernfunktionen ein Sicherheitsprofil für jedes Embedded-Gerät, indem sein einmaliges Bedrohungsumfeld definiert und zielgerichtet Penetrationstests sowie eine vollständige Sicherheitslückenanalyse auf automatisierte Weise durchgeführt werden. Die erweiterten Funktionen basieren auf der Tiefenanalyse eines Datensatzes aus den Binärdateien von Embedded-Systemen im Umfang von 70 M sowie Versionen von Embedded-Systemen mit einer Größe von mehr als 16 K.

In den vergangenen 18 Monaten hat VDOO mehreren Dutzend Anbietern geholfen, insgesamt 150 Zero-Day-Schwachstellen und mehr als 100.000 Sicherheitsprobleme zu beheben. Über diese Schwachstellen könnte es Cyberkriminellen gelingen, mehr als 1,5 Milliarden Geräte zu übernehmen oder vollständig zu zerstören, selbst wenn sie nicht mit dem Internet verbunden sind.

Der umfangreichen Forschungsarbeit zufolge ist das Sicherheitsproblem für Embedded-Geräte nicht branchenspezifisch, da sich die Daten aus der Firmware von Geräten mehrerer Branchen zusammensetzen Sicherheit und Schutz, intelligente Gebäude, Medizin, Industrie, Automobil, unternehmensspezifische Appliances, Telekommunikation und intelligentes Heim.

Zahlreiche der von VDOO identifizierten gefährdeten Geräte sind direkt mit dem Internet verbunden und unterschiedlicher Natur wie Videoüberwachungsausrüstung und Sicherheitskameras, in erster Linie NVR und DVR, gefolgt von Netzwerkkomponenten wie Gateways, Routern, Switches, STBs und Modems.

Auch IT- und OT-Appliances wie NAS-Server, Industriesteuerungen, Drucker, VoIP-Gateways und Konferenzerweiterungen sowie Brandmelder, SPS, Zugangskontrollen und medizinische Geräte waren von Sicherheitsproblemen betroffen. Den Erkenntnissen zufolge waren solche Geräte sowohl komplizierten Angriffen durch die Ausnutzung von Software-Schwachstellen als auch grundlegenden Angriffen ausgesetzt.

Im Konsumsektor wurden Sicherheitsprobleme bei intelligenten Uhren, Glühbirnen, Druckern, Tracking-Geräten, Smart TVs, Personenalarmen und vielen anderen beliebten Geräten für das intelligente Heim erkannt. In diesen Geräten fehlten die grundlegenden Sicherheitsbausteine wie verschlüsselter Datenverkehr, voreingestellte Kennwortänderung und Integrität des Boot-Vorgangs, so die Untersuchung.

Die meisten der von VDOO analysierten Geräte waren anfällig für Angriffe zur Command Injection (Einfügen von Befehlen) und Command Execution (Ausführen von Befehlen), gefolgt von der Ausnutzung von Speicherbeschädigungen und gängigen Logikfehlern. Darüber hinaus bestanden die meisten Geräte aus eingebetteten Zugangsdaten, die sich in wenigen Stunden leicht entschlüsseln ließen.

Die anfälligen Geräte können in Form von großen Cyber-Angriffen ausgenutzt werden, die die Abläufe und kritischen Funktionen eines Unternehmens beeinträchtigen könnten. Dies wiederum kann zu einem Vertrauensverlust in IoT-Geräte führen, die Verbreitung vernetzter Technologien beeinträchtigen und die digitale Revolution verhindern. VDOO verfolgt das Ziel, Sicherheit für den Erfolg des gesamten IoT-Ökosystems zu gewährleisten.

Über VDOO

VDOO unterstützt Anbieter von Embedded-Geräten weltweit bei der Erhöhung der Sicherheit ihrer Produkte, indem die Sicherheitslücken der einzelnen Geräte mithilfe der Cloud oder einer geschlossenen lokalen Umgebung analysiert werden. Die fortschrittliche Segmentierungs-Engine für Geräteattribute des Unternehmens erstellt mithilfe des maschinellen Lernens in weniger als einer Stunde umsetzbare Sicherheitsanforderungen, sodass Anbieter sofort Maßnahmen zur Gerätestärkung und zum aktiven Laufzeitschutz ergreifen können über eine einheitliche Plattform. Das Unternehmen mit Sitz in Tel Aviv verfügt über Niederlassungen in den USA und dem EMEA-Raum. Besuchen Sie www.vdoo.com.

Über WRVI Capital

WRVI Capital ist eine führende Risikokapitalgesellschaft, die in außergewöhnliche Unternehmer und disruptive Technologien investiert, die dazu beitragen, die Zukunft zu gestalten. Unser Managementteam und unsere Investmentfachleute schöpfen aus einer mehr als 400-jährigen gemeinsamen Investitions- und Betriebserfahrung und bereichern unsere Portfoliounternehmen um ein tiefes und einzigartiges mehrwertschaffendes strategisches Beziehungsnetz. WRVI Capital investiert weltweit und hat Niederlassungen in Kalifornien, Israel, Indien und China. Weitere Informationen finden Sie unter www.wrvi.vc.

Über GGV Capital

GGV Capital ist eine weltweit tätige Risikokapitalgesellschaft, die in lokale Gründer investiert. Als branchenorientiertes Unternehmen setzt GGV den Fokus auf Beteiligungen von der Gründungs- bis zur Wachstumsphase auf mehreren Ebenen in den Sektoren Verbraucher/neuer Handel, Social/Digital und Internet, Unternehmen/Cloud und Zukunftstechnologien. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und verwaltet ein Kapital von 6,2 Milliarden Dollar in 13 Fonds. Zu den früheren und derzeitigen Portfoliounternehmen zählen Affirm, Airbnb, Alibaba, Bitsight, ByteDance (Toutiao), Ctrip, Didi Chuxing, Grab, Gladly, Hello Chuxing, HashiCorp, Houzz, Keep, LingoChamp, Namely, Niu, Nozomi Networks, Opendoor, Peloton, Poshmark, Slack, Square, Wish, Xauto, Xiaohongshu, Yellow, YY, Zhaoyou und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter www.ggvc.com.

Über NTT DOCOMO Ventures

NTT DOCOMO, Japans führender Mobilfunkbetreiber mit über 77 Millionen Teilnehmern, ist ein weltweit führender Anbieter von Mobilfunktechnologien. Neben den zentralen Mobilfunkdiensten stellt DOCOMO gemeinsam mit einer wachsenden Zahl von Unternehmen neue Grenzen auf die Probe und entwickelt spannende und komfortable Mehrwertdienste, die die Lebens- und Arbeitsweise der Menschen verändern. Im Rahmen eines mittelfristigen Plans für 2020 und darüber hinaus entsteht unter der Federführung von DOCOMO ein hochmodernes 5G-Netz zur Ermöglichung innovativer Dienste, die die Kunden begeistern und überraschen und dabei ihre Erwartungen übertreffen. DOCOMO ist an der Tokioter Börse notiert (9437). Weitere Informationen finden Sie unter www.nttdocomo-v.com.

Über MS&AD Ventures

MS&AD Ventures, eine von MS&AD Insurance Group Holdings als Tochtergesellschaft gegründete Corporate-Venture-Capital-Firma, investiert bevorzugt in Wagnisunternehmen, aus denen neue Geschäftsmodelle und Technologien entstehen können, damit die MS&AD-Gruppe einen Wettbewerbsvorteil als Innovationsführer in verschiedenen Märkten und weltweiten Territorien erzielen kann. MS&AD arbeitet mit den Unternehmen der Gruppe zusammen, um einzigartige Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die sowohl die Stärken der Gruppe als auch innovative Geschäftsmodelle und Technologien von Start-ups im Wagnisportfolio von MS&AD ausschöpfen. Weitere Informationen finden Sie unter www.msad.vc.

