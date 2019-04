So hat man sich das wohl vorgestellt bei Group Ten Metals (TSX-V PGE / FRA 5D32): Während man sich auf das riesige, extrem aussichtsreiche Stillwater West-Projekt in Montana konzentriert, macht man die anderen, nicht mehr zum Kerngeschäft gehörenden Explorationsliegenschaften im Portfolio nach und nach zu Geld! Wie Group Ten nämlich am Donnerstag bekannt gab, hat man eine Absichtsvereinbarung mit Mount Cairnes Resources ...

Den vollständigen Artikel lesen ...